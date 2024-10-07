耀才證券（1428）公布今年第二至第三季的初步財務數據，期內未經審核綜合稅後純利按年升3%至3.12億元截至9月30日，客戶的戶口總數更高達57.12萬個。耀才證券表示，當中港兩地股市在9月上旬經歷最黑暗的時期後，人行於下旬的一系列救市措施，突然一洗近三年的頹風，若情况能持續，港股市場可能會出現另一番景象，而集團亦有可能會因此而受惠，從而有望帶動業績及客量水漲船高。
耀才證券提到，香港的經濟復蘇步伐一直未如理想，市民北上消費，驅使本港零售業陷入冰封危機，結業潮在今年已成為城中熱話，旺區吉舖隨處可見。集團提到據港交所（0388）資料顯示，自今年1月起至9月底，已有超過30間證券行結業，由於香港經濟正受到內外夾擊，相信證券行結業潮仍會持續。
耀才證券表示，人行於9月下旬推出一系列救市措施，包括減息0.2厘及降準0.5個百分點，向金融市場提供約1萬億元人民幣長期流動資金等等，而市場上普遍認為其為對症下藥的措施，令滬綜指數隨即上升至近年高位，恒指更一度升穿22,000點以上水平，而成交更創下5058億元香港歷來單日成交新高。
耀才提到，集團於過去在香港經濟仍處於逆境時，堅持採取進取的營商理念，在推廣策略上不斷投放更多資源，無論線上線下均可見到集團的廣告推廣，即使於在港股仍處於低迷下，仍積極推出港股優惠，如「新客首月交易港股及中國A股無需佣金及一世不收平台費」等等。
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