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匯豐升港交所目標價26%至378元 惟下調評級至「持有」

匯豐環球研究發表報告指，內地推出「組合拳」刺激經濟，加上美國減息，港股大牛市，成交量大增，預計港交所（0388）可受惠。不過，過去兩周港交所估值大增，該行認為市場期望過高，下調港交所評級至「持有」，目標價由300元升至378元。

匯豐表示，港交所自9月24日起股價大漲約55%，跑贏恒指及恒生中國企業指數，成交金額亦創新高。該行預計，在美聯儲減息及内地持續政策放鬆下，港交所得以受惠。

匯豐認為，港交所股價及市場成交量可能已突破周期下限，財富由定存回流至股市的情況料會持續，尤其對散戶投資而言，國際投資者亦可能重新審視A股及港股市場情況。然而，匯豐認為港交所2024年預期市盈率為38倍似乎略高，該行將港交所2024、2025和2026年平均每日成交額(ADT)估計上調至1210億、1600億和1700億港元，盈利預測亦分別上調5.4%、16.9%和18.1%。

 

 

 

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