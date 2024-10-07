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花旗：黃金周首六日賭收65億 全月料達215億元 衛星場股勵駿爆升一倍

多間大行發表報告跟進十一檔期澳門賭收表現。花旗指，檔期首六日賭收高達65億澳門元，日均10.83億澳門元，按年大增30%。由於十一檔期表現較其預期強，因此其料全月賭收增至215億澳門元。瑞銀則引述渠道數據顯示，在十一檔期首六日，澳門日均賭收達10.8億澳門元，超過其預期的9億至9.5億元。

根據花旗的紀錄，在黃金周檔期其到訪的高端中場錄得2720萬元紀錄高水平，下注額較2023年同期大增81%，亦比今年農曆年檔期增加18%。其紀錄到的高端中場玩家多達966名，按年大增90%；每名玩家平均下注28150元，只按年跌5%，為歷來第三高。其紀錄到的「巨鯨」多達62人，按年增長88%，當中在澳門銀河天峰有「巨鯨」下注達42萬元之譜，亦見有5名「巨鯨」在永利皇宮主席會下注共110萬元。在眾高端中場中，澳門銀河佔下注額29%，澳門銀河天峰錄得下注額最高，達430萬元，這或與期間其舉辦劉德華演唱會有關。其續稱，6家博彩企業均添置幸運七或超級幸運七新品種遊戲，由於倍率達1賠100，很快受賭客歡迎，賭場優勢亦高達中高雙位數。

瑞銀則指，國慶首六日賭收已回復至2019年疫情前同月的95%，按年有中高雙位數字增長。中場生意量按月增長77%至82%，貴賓廳的生意亦按月增長85%，贏率介乎3.5%至3.8%。這與期間錄得訪澳旅客按年增長20%，並達到2019年疫情前102%水平有關。

濠賭股今日全線升，六大博企中，升幅最大為金沙中國（1928），升9.76%；衛星場股升勢更大，勵駿（1680）全日大升99.2%；匯彩（1180）亦升16.28%；實德環球（0487）則升10.67%。

澳門旅遊局最新數據顯示，十一黃金周檔期首六日錄得訪澳旅客91.63萬人次，日均達15.27萬人次，按年增加32.3%。當中內地及香港遊客分別佔77.39萬及近9.94萬人次，日均分別有12.89萬及1.66萬人次，分別按年增長47.2%及下跌22.5%。此外，澳門媒體引述治安警的國慶假期出入境數據顯示，昨日周日單日入境旅客達12.3萬人次。

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