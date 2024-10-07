周大福（1929）公布，在今日（2024年10月7日）根據股份獎勵計劃向公司8名董事及4名本公司高級管理層成員合共授出543.86萬份獎勵，惟須待承授人接納後方可作實。據通告，根據上市規則周大福獨立非執行董事已批准向主席兼董事鄭家純、副主席兼執行董事鄭志恒、副主席兼執行董事鄭志雯、董事總經理兼執行董事黃紹基 、執行董事鄭錦標、執行董事鄭炳熙、執行董事孫志強及執行董事廖振為授出獎勵。
新世界發展（0017）非執行董事及非執行副主席鄭志剛，上月26日（9月26日）宣布辭任系內多間公司職務，包括辭任周大福珠執行董事。
是次已授出獎勵涉及的獎勵股份總數為543.86萬股，佔周大福已發行股份總數約0.05%，當中黃紹基獲授股數最多，達98.28萬股；其次為鄭家純，獲85.44萬股。鄭家純女兒鄭志雯，以及鄭家純侄子鄭志恒分別獲65.68萬股獎勵股份。
授予各承授人的獎勵將於 2027年7月1日全數歸屬。今日周大福每股收市價8.59元。
據通告，上述獲授出獎勵股份的董事及高層，須達成公司與各承授人將訂立的授出通知所載某些 績效目標及其他規定後，方可歸屬獎勵。
績效目標與集團的財務資料，如集團的營業額、溢利及一般財務狀況；集團的非財務資料，如集團的策略目標、營運目標及未來發展計劃；及或 與承授人職務及責任有關的個人績效指標有關。於公告日，於上述已授出獎勵中，484.12萬份獎勵已授予董事。
周大福董事會認為，授出獎勵旨在表彰及獎勵承授人對集團增長及發展作出的貢獻， 並激勵及鼓勵彼等進一步為集團的增長及擴展作出貢獻。因此，董事會認為授出獎勵符合集團及股東的整體利益。
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