moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周大福授出獎勵股份予8董事 鄭志雯與堂兄鄭志恒獲分股數相同

周大福（1929）公布，在今日（2024年10月7日）根據股份獎勵計劃向公司8名董事及4名本公司高級管理層成員合共授出543.86萬份獎勵，惟須待承授人接納後方可作實。據通告，根據上市規則周大福獨立非執行董事已批准向主席兼董事鄭家純、副主席兼執行董事鄭志恒、副主席兼執行董事鄭志雯、董事總經理兼執行董事黃紹基 、執行董事鄭錦標、執行董事鄭炳熙、執行董事孫志強及執行董事廖振為授出獎勵。

新世界發展（0017）非執行董事及非執行副主席鄭志剛，上月26日（9月26日）宣布辭任系內多間公司職務，包括辭任周大福珠執行董事。

是次已授出獎勵涉及的獎勵股份總數為543.86萬股，佔周大福已發行股份總數約0.05%，當中黃紹基獲授股數最多，達98.28萬股；其次為鄭家純，獲85.44萬股。鄭家純女兒鄭志雯，以及鄭家純侄子鄭志恒分別獲65.68萬股獎勵股份。

授予各承授人的獎勵將於 2027年7月1日全數歸屬。今日周大福每股收市價8.59元。

據通告，上述獲授出獎勵股份的董事及高層，須達成公司與各承授人將訂立的授出通知所載某些 績效目標及其他規定後，方可歸屬獎勵。

績效目標與集團的財務資料，如集團的營業額、溢利及一般財務狀況；集團的非財務資料，如集團的策略目標、營運目標及未來發展計劃；及或 與承授人職務及責任有關的個人績效指標有關。於公告日，於上述已授出獎勵中，484.12萬份獎勵已授予董事。

周大福董事會認為，授出獎勵旨在表彰及獎勵承授人對集團增長及發展作出的貢獻， 並激勵及鼓勵彼等進一步為集團的增長及擴展作出貢獻。因此，董事會認為授出獎勵符合集團及股東的整體利益。

其他報道

高息定存丨虛銀PAObank上調1個月港元定存息至4厘 最低起存額100元

中遠海控料第三季純利增2.8倍至212.51億元人幣

藥明康德據報擬發行5億美元可換股債券

東方海外第三季總收入增逾七成

寶光實業盈警 料中期虧損擴大至最多7000萬元

耀才中期純利升3% 指人行救市措施有望帶動集團業績

保利置業上月合同銷售升3%

全日沽空金額增40% 盈富沽空增2.8倍

高盛予中國股票跑贏大市評級  看好汽車股

法國外貿銀行：內地缺經濟結構改革措施 難望氣緒好轉扭轉經濟放緩

南小館全線結業 最後一間青衣分店營業至10月13日

摩根士丹利：料內地推2萬億人幣刺激方案 此番升浪尚有12%升幅

恒指收市升362點 創兩年半即市及收市新高 成交增13%

按證公司上半年除稅後溢利大瀉99% 因物業價格下跌影響安老按揭

韓國據報審查TikTok有否違反個人資訊保護法

財經花生︱譚仔推高蛋白質低卡套餐   邀韓國爆肌男團K Stallions成員試食

嘉里物流簽訂10億元可持續發展掛鈎及社會責任銀團貸款

匯豐林慧虹：勿期望美每次減息也會降P 港息調整視乎當時數據

證監梁鳳儀：低配港股外資現回歸追貨 港資產管理與股市「兩條腿」拓展

【有片：埋身擊】歐元英鎊反覆回落 宜待低位才買入非美貨幣

匯豐網上證券服務今早突「死機」 客戶無法連線落盤