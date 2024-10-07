英國高等法院就LME取消鎳合約交易決定事件，於去年11月29日作出全面有利於LME和LME Clear（被告人）的判決。其後Elliott申請並獲批准就該判決向英國上訴法院提出上訴；港交所（0388）最新表示，旗下公司倫敦金屬交易所（LME）和LME Clear Limited，獲英國上訴法院就上訴，作出有利於被告人的判決及駁回上訴。
LME表示，歡迎上訴法院作出判決，再次確認有關決定的合法性。LME將繼續採取必要和適當的措施，確保市場有序運作，促進旗下市場長遠健康發展，提升市場效率及韌性。
於2022年6月，在Elliott及Jane Street分別提出的申索中成為被告人。相關申索提交予英國高等法院，申索主要挑戰LME有關取消原告人，聲稱於2022年3月8日或之後執行的鎳合約交易的決定。
英國高等法院於去年11月29日作出全面有利於LME和LME Clear（被告人）的判決後，當時Elliott申請並獲批准就該判決向英國上訴法院提出上訴，但另一位事件的原告人Jane Street則沒有提出上訴，而上訴的審訊於今年7月9日、10日及11日進行。
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