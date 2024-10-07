長江生命科技（0775）公布，以1億美元（約7.8億港元）向納斯達克上市的Virios Therapeutics, Inc.（VIRI）（將更名為 Dogwood Therapeutics, Inc. ，編號改為DWTX）出售加拿大公司Pharmagesic (Holdings) Inc的100%已發行在外普通股，買方將透過發行代價股份的方式支付代價，當中包括VIRI普通股付款股份及VIRI優先股付款股份。
而長江生命科技將作為貸款方向VIRI提供本金總額最多1950萬美元（約1.521億港元）的貸款。貸款所得款項將主要用於Pharmagesic全資擁有的WEX，或代表WEX進行有關注射用河豚毒素藥物Halneuron® 之營運及進行臨床及研發活動之資金。
在VIRI發行普通股付款股份後，長江生命科技將持有約15.9%發行在外VIRI的普通股股份。在VIRI優先股付款股份獲轉換並發行VIRI普通股後，長江生命科技將持有約 90.7%發行在外VIRI普通股股份。長江生命科技指，於交易完成後，Pharmagesic (Holdings) Inc將繼續作為公司附屬公司入賬。
Pharmagesic (Holdings) Inc擁有WEX的100%已發行在外普通股，WEX主要從事創新止痛藥品的研發、生產及商品化。WEX的旗艦候選產品 Halneuron® 為一種目前處於研發階段 的高度選擇性鈉通道阻滯劑，用於治療因化療引致的中度至嚴重神經痛症、癌症引致的痛楚及 其他疼痛適應症。
上述交易將導致WEX與VIRI的業務合併。長江生命表示，此舉將讓WEX可接觸VIRI在醫藥，包括治療疼痛及疼痛相關病症藥物的生物科技集資、研發及商品化方面擁有豐富經驗的穩健管理團隊。預期在納入VIRI的技術、藥物研發及產品商品化專長後，WEX 旗艦候選產品Halneuron® 將能提前公佈數據，並加快進入市場。
VIRI作為一家在納斯達克上市的實體，亦將獲准進入美國資本市場，從而獲得更多資金以加快研發 Halneuron®。公司透過本身於VIRI所持有的重大權益，將能獲得在買方許可範圍內加快研發Halneuron® 所帶來的利 益。根據貸款協議向買方提供的貸款亦將支持研發Halneuron®。
長江生命科技副主席及執行董事余英才表示：「WEX與VIRI合併，乃長江生命科技的一個策略性發展里程碑。是次合併有利WEX於美國資本市場進行融資及壯大研發團隊，加快WEX的開發」。
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