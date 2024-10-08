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美債息重上4厘 美股下跌 道指跌398點

美債息重上4厘，見近兩個月高，美2年期10年期債息曾再次倒掛，收市重回正數，息差收至近1個月最窄，金龍指數創20個月高，美股下跌。

中東緊張局勢擔憂之下三大股指悉數下跌，大型科技股拋售在尾市加劇。恐慌指標VIX升至兩個月高點。金龍中國指數微漲，百度和阿里巴巴對指數貢獻最大。中東局勢升溫繼續推動國際油價大漲，布蘭特原油升破80美元創六周新高，本月以來漲幅接近13%，投資者擔憂伊朗石油設施可能成為以色列報復目標。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述軍方知情人士報道稱，已為以色列可能發動的襲擊準備了至少10種「強硬回應」方案。美國8月消費者信貸增長放緩，信用卡餘額創2021年3月以來最大降幅。

道瓊斯工業平均指數收跌398點，跌幅0.95%，報41954點。標普500指數收跌55點，跌幅0.96%，報5695點。納斯達克綜合指數收跌213點，或1.18%，報17923點。

Travelers跌4.34%，報225.97美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累67點，而Caterpillar升0.29%，報398.25元，拖累道指7點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報221.69元，跌2.25%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.98元，跌2.44%，亞馬遜(美：AMZN)收市報180.8元，跌3.06%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報584.78元，跌1.87%，英偉達(美：NVDA)收市報127.72元，升2.24%，微軟(美：MSFT)收市報409.54元，跌1.56%，Tesla (美：TSLA)收市報240.83元，跌3.69%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.18%，報519點。德國DAX指數收跌0.09%，報19104點；法國CAC 40指數漲0.46%，報7576點；英國富時100指數收漲0.28%，報8303點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.07%，報8099點。

美國2年期債息曾升最多2.57%，是10月4日後最大升幅，當日升幅為6.12%。高見4.0223厘，是8月22日4.0225厘後最高。收市報3.9952厘，是8月22日後收市新高，當日報4.0035厘。連升4日，累計升0.391厘，對上一次連升4日是7月22日。

美國10年期債息曾升最多1.62%，是10月4日後最大升幅，當日升幅為3.56%。高見4.0314厘，是8月1日4.0642厘後最高。今日收市報4.0256厘，是7月31日後收市新高，當日報4.0296厘。連升4日，累計升0.294厘，對上一次連升4日是9月20日。

美2年期10年期債息曾倒掛1.248基點，是9月18日1.951基點後首次倒掛。收市報2.829基點，是9月11日後收市最窄，當日報0.988基點。連續2日收窄，累計11.008基點，對上一次連續2日是10月1日。

美3個月10年期債息曾收窄至61.824基點，是2023年11月1日56.344基點後最窄。收市報63.055基點，是2023年10月31日後收市最窄，當日報54.467基點。連續6日收窄，累計23.898基點，對上一次連升6日是9月2日。

金龍指數曾升最多1.65%，是10月4日後最大升幅，當日升幅為3.07%。高見8226.91點，是2023年2月2日8279.59點後最高。收市報8099.05點，是2023年2月2日後收市新高，當日報8145.59點。連升2日，累計升244.98點，對上一次連升2日是9月27日。第1日陰燭。

道指曾跌最多1.23%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見41831.74點，是9月18日41449點後最低。今日收市報41954.24點，是9月25日後收市新低，當日報41914.75點。第1日陰燭。

標指曾跌最多1.12%，是10月1日後最大跌幅，當日跌幅為1.41%。低見5686.85點，是10月3日5677.37點後最低。收市報5695.94點，是9月18日後收市新低，當日報5618.26點。第1日陰燭。

納指曾跌最多1.31%，是10月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.25%。低見17900.04點，是10月3日17826.42點後最低。收市報17923.9點，是10月3日後收市新低，當日報17918.47點。第1日陰燭。