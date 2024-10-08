個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.59%，折合報484.24元；阿里巴巴（9988）升2.61%，折合報114.09元；美團（3690）升4.51%，折合報220.37元；匯控（0005）跌0.41%，折合報70.94元；建行（0939）升3.27%，折合報6.24元。

道期現升0.047%；標期現升0.12%；納期現升0.1%。日本東證指數現跌0.9%；韓國KOSPI指數現跌0.66%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.14%。

VIX指數隔晚升17.85%或3.43點，報22.64點。

紐油現跌0.25%或0.2美元，報76.94美元；布油現跌0.28%或0.23美元，報80.7美元；金價現升0%或0.12美元，報2642.71美元；LME 銅期貨隔晚跌0.14%或14美元，報9929.5美元。比特幣現跌0.77%或489.96美元，報62519.3美元；美國10年期債息現跌0.29%或0.0117厘，報4.0139厘。

今日焦點股份可留意：

太美醫療（2576）上市，定價13元。

港科探索（1137）：9月錄訂單額6.63億按年跌2.3%。

長江生命科技（0775）旗下WEX與納斯達克上市公司合併業務，涉資逾9億。

港灣數字（0913）折讓14%配售最多近5914萬新股，籌1420萬。

周大福（1929）授出獎勵股份予8董事 鄭志雯與堂兄鄭志恒獲分股數相同。

中遠海控（1919）料第三季純利增2.8倍至212.51億元人幣。

藥明康德（2359）據報擬發行5億美元可換股債券。

東方海外（0316）第三季總收入增逾七成。

寶光實業（0084）盈警，料中期虧損擴大至最多7000萬元。

耀才（1428）中期純利升3%，指人行救市措施有望帶動集團業績。

保利置業（0119）上月合同銷售升3%。

上海小南國（3666）旗下品牌南小館全線結業 最後一間青衣分店營業至10月13日。

匯豐升港交所（0388）目標價26%至378元，惟下調評級至「持有」。

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