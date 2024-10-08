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恒指低開250點 科指跌1.7% 太美醫療上市低開13.5%

恒指今早低開250點或1.09%，報22849點，大市成交金額100億元；國指今早低開96點或1.16%，報8234點。恒生科技指數開市報5293點，跌1.73%。上升股份比例為16.33%，下跌為10.98%，無升跌為72.68%。

藍籌35隻升，33隻下跌，14隻無升跌。石藥（1093）升9.55%，報7.8元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌6.86%，報172.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見35.5元，開市報35.5元，升6.61%；跌幅最大的是京東（9618）開市報172.4元，跌6.86%。

恒指50天線(18178.53點)升穿100天線(18177.72點)。科指50天線(3724.01點)逼近100天線(3727.41點)。

中生製藥（1177）與友芝友生物簽獨家許可與合作協議。開市報4.15元，升0.48%。

友芝友生物（2496）無成交，報6.93元。

藥明康德（2359）：未就出售業務有決議 另發5億美元可轉債。開市報66.3元，跌3.91%。

太美醫療（2576）上市，定價13元。低開13.5%，報11.24元。

港科探索（1137）：9月錄訂單額6.63億按年跌2.3%。無成交，報1.8元。

長江生命科技（0775）旗下WEX與納斯達克上市公司合併業務，涉資逾9億。開市報0.59元，升13.46%。

港灣數字（0913）折讓14%配售最多近5914萬新股，籌1420萬。無成交，報0.28元。

周大福（1929）授出獎勵股份予8董事 鄭志雯與堂兄鄭志恒獲分股數相同。開市報8.6元，升0.12%。

中遠海控（1919）料第三季純利增2.8倍至212.51億元人幣。開市報13.48元，升5.81%。

藥明康德（2359）據報擬發行5億美元可換股債券。開市報66.3元，跌3.91%。

東方海外（0316）第三季總收入增逾七成。開市報117.6元，升5%。

寶光實業（0084）盈警，料中期虧損擴大至最多7000萬元。開市報0.096元，跌1.03%。

耀才（1428）中期純利升3%，指人行救市措施有望帶動集團業績。開市報2.84元，跌3.73%。

保利置業（0119）上月合同銷售升3%。開市報2.08元，升0.48%。

上海小南國（3666）旗下品牌南小館全線結業 最後一間青衣分店營業至10月13日。開市報0.037元，升5.71%。

匯豐升港交所（0388）目標價26%至378元，惟下調評級至「持有」。開市報391.8元，跌0.51%。

破頂股表現

破頂股包括，光大證券（6178）創上市新高，見13.5元，開市報13.5元，升3.37%；新華文軒（0811）創上市新高，見11元，開市報11元，升1.85%；力量發展（1277）創上市新高，見1.8元，開市報1.8元，升1.69%；弘業期貨（3678）創上市新高，見6.03元，開市報6.03元，升3.61%；宜搜科技（2550）創上市新高，見61.2元，開市報61.2元，升8.32%；美的（0300）創上市新高，見101元，開市報101元，升6.32%；綠城服務（2869）創52周高，見5.55元，開市報5.55元，升0.54%；天立教育（1773）創52周高，見5.98元，開市報5.98元，升3.1%；澳博（0880）創52周高，見3.29元，開市報3.29元，升1.23%；長城汽車（2333）創52周高，見17元，開市報17元，升0.35%；中芯國際（0981）創52周高，見35.5元，開市報35.5元，升6.61%；上海復旦（1385）創52周高，見25.6元，開市報25.6元，升4.07%；中電華大科技（0085）創52周高，見2.09元，開市報2.09元，升10%；順豐房託（2191）創52周高，見3.2元，開市報3.2元，無升跌；大連港（2880）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升2.53%；華潤建材科技（1313）創52周高，見2.31元，開市報2.31元，升3.59%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.49元，開市報4.49元，無升跌；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見10.4元，開市報10.4元，升6.34%；瘋狂體育（0082）創52周高，見0.168元，開市報0.168元，升3.7%；首佳科技（0103）創52周高，見0.36元，開市報0.36元，升1.41%；北京控股環境集團（0154）創52周高，見0.495元，開市報0.495元，升1.02%；中國光大控股（0165）創52周高，見7.5元，開市報7.5元，升0.67%；京城機電股份（0187）創52周高，見3.72元，開市報3.72元，升6.59%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.29元，開市報0.29元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見35.5元，開市報35.5元，升6.61%；吉利（0175）創52周高，見14元，開市報14元，升0.72%；中信（0267）創52周高，見11.52元，開市報11.52元，升4.35%；萬洲（0288）創52周高，見6.44元，開市報6.44元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見7.77元，開市報7.77元，升1.3%；石藥（1093）創52周高，見7.8元，開市報7.8元，升9.55%。

異動股

上升異動股，包括，十月稻田（9676）開市報18.4元，升15%；馬可數字科技（1942）開市報1.78元，升14.84%；巨星醫療控股（2393）開市報0.14元，升14.75%；中國天保集團（1427）開市報0.25元，升14.68%；高萌科技（8065）創52周高，見0.157元，開市報0.157元，升14.6%；浙江世寶（1057）創52周高，見5.34元，開市報5.34元，升14.59%；金融壹賬通（6638）創52周高，見1.18元，開市報1.18元，升14.56%；國華（0370）開市報0.158元，升14.49%；宏光半導體（6908）開市報1.74元，升14.47%；山東墨龍（0568）開市報1.83元，升14.38%；中國紅包（8316）開市報0.445元，升14.1%。

下跌異動股，包括，香港航天科技（1725）開市報2.05元，跌14.94%；招商證券（6099）開市報22.05元，跌14.86%；中國華融（2799）開市報0.81元，跌14.74%；申萬宏源（6806）開市報4.01元，跌13.76%；旭輝（0884）開市報0.59元，跌13.24%；遠洋集團（3377）開市報0.49元，跌12.5%；雅居樂（3383）開市報1.59元，跌11.67%。

 

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