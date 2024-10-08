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恒指曾跌逾2300點 近16年最大跌幅 科指破紀錄跌逾14% A股升幅大幅收窄

恒指跌幅擴大至曾跌逾2300點，截至10時43分，大市成交2670億元，科指創紀錄最大跌幅，A股升幅收窄。

恒指跌幅擴大，曾跌最多2336點或10.12%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為15.39%。低見20762.82點，是9月27日20268.63點後最低。現報21102.57點，跌8.65%。

科指曾跌最多14.39%，創紀錄最大跌幅，低見4611.45點，是9月30日4539.56點後最低。現報4688.64點，跌12.96%。

國指曾跌最多10.92%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為17.41%。低見7421.28點，是9月30日7345.26點後最低。現報7540.51點，跌9.49%。

A股亦升幅大為收窄，上證由升逾10%，到目前僅升2.8%。深成指漲幅收窄至4%，先前一度升13%，創業板指漲幅收窄至9%，此前一度升逾18%。

【09:50】恒指今早低開後跌幅擴大，暫曾跌最多1097點，較10月3日的1001點更多。目前，不論是點數或是跌幅最多4.75%，均是2022年10月24日後最大。低位曾下試22000點關，暫低見22002.17點，是10月4日21824.68點後最低。截至9時52分，大市成交1136億元。

科指曾跌最多6.78%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為7.45%。低見5021.32點，是10月4日4885.22點後最低。現報5122.28點，跌4.9%。

國指曾跌最多5.31%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為8.01%。低見7888.24點，是10月4日7804.99點後最低。現報7990.29點，跌4.09%。

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