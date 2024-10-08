鄭柵潔表示，努力提振資本市場。相關部門將採取有力有效的綜合措施，大力引導長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市的堵點，支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革，研究推出保護中小投資者的政策措施。目前各項政策正在加速推出。

這次一攬子的增量政策體更加注重提高經濟發展的質量、針對經濟運行中下行的壓力，強化宏觀政策的逆周期調節，把擴內需增量政策，重點更多的放在惠民生促消費上。

鄭柵潔表示，針對當前經濟運作中的新情況新問題，我國加力推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。要針對經濟運作中的下行壓力，強化宏觀政策逆週期調節，各方面都要持續用力、更給力。針對國內有效需求不足等議題，把擴內需增量政策重點較多放在惠民生、促消費上，積極發揮投資對經濟成長的拉動動作用。針對目前一些企業生產經營困難，加大助企幫扶力度，實際優化營商環境，幫助企業渡過難關。針對樓市持續偏弱，採取綜合性政策措施，促進房地產市場止跌回穩。針對前期股市震盪下行等問題，推出有力有效系列舉措，努力提振資本市場。

鄭柵潔表示，要確保必要的財政支出，加速支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用，加力支持地方進行債務置換，化解債務風險。

鄭柵潔表示，目前7,000億元的中央預算內投資已經全部下達，用於「兩重」建設。 「兩重一新」的1萬億超長期特別國債已經全部下達到計劃和地方。明年要繼續發行超長期特別國債，並優化投向，加力支持「兩重」建設。近期將在年內下達明年1000億元中央預算內投資計劃和1000億的「兩重」建設項目清單，支持地方加快開展前期工作。

鄭柵潔表示，抓緊研究適當擴大專案債用於資本金的領域、規模和比例，盡快推出合理擴大地方政府專案債支持範圍的具體改革措施。

鄭柵潔表示，利用專案債等支持盤活存量閒置土地，加速消化存量商品房，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，加速建構房地產發展的新模式。

鄭柵潔表示，提前明確階段性的稅費優惠政策的後續安排。根據梳理今年底還將有一部分稅費支持失業保險、援企穩崗、技能提升補貼等政策將要到期，相關部門將在研究評估的基礎上，加快明確政策是否延期實施。如果明確要延期實施的，要盡快明確實施期限。

鄭柵潔表示，針對目前經濟運作中的新情况新問題，黨中央、國務院加力推出一攬子增量政策。針對國內有效需求不足等議題，把擴內需增量政策重點較多放在惠民生、促進消費上。

國家發改委副主任趙辰昕表示，從掌握的情況看，前三季度我國經濟發展仍然能夠保持總體平穩、穩中有進的發展態勢，隨著各項決策部署落地落細，一攬子政策效應能夠不斷顯現，發展的活力動力一定能進一步釋放，市場信心已經在不斷改善，隨著政策陸續見效，市場信心會進一步增長，有條件、有能力、更有信心實現全年經濟社會發展預期的目標任務。

發改委副主任李春臨表示，下一步將大力實施就業優先策略，加強宏觀政策協調配合，堅持依賴發展促進就業。一是擴大有效需求，創造新的就業成長點，發揮中央預算內投資的引領領帶動作用，多措並舉激發民間投資的合力，加快落實「兩重」等重大舉措，對吸納就業效果好的項目大力支持。 二是增強新興產業的就業創造效益，因地制宜發展新質生產力。第三是拓寬生活服務性產業的就業空間，發展服務消費，中國社會的老化程度已在逐年提升，一定要充分釋放養老、家事、託育、物流等社會服務業領域的就業潛力。四是發揮職業教育、技能訓練對就業的促進作用，統籌多通路資源，加大對技能培訓基礎建設的投入。