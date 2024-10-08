彭博社報道，摩根士丹利稱，在中國股市上漲過程中，投資者應該關注A股市場過熱，以及中國政府兌現最近宣布刺激政策的風險。
大摩報告指，中國境內股市情緒的改善是空前的，這可能推動該行衡量A股市場情緒的指標很快接近過熱門檻。警告對IPO和上市公司股東減持股票的長期限制，可能為潛在的盛衰周期奠定基礎。
報告指，投資者還面臨這樣的風險，即中國經濟所需的政策刺激力度，與政策制定者可能實施的刺激力度之間存在差距。大摩認為中國需要10萬億元人民幣的刺激措施，而監管部門只可能在兩年內每年投入2萬億至3萬億元。
報告指，A股市場已經消化中國央行的再貸款計劃，這是基於借款成本2.25%，以及漲勢之初滬深300指數2.6%的股息率。
報告指，在下一階段漲勢中，市場可能上漲12%，因為投資者更願意給予中國股票更高的估值，寄希望於中國將解決債務-通縮問題。要想讓當前的漲勢延續，投資者需要看到中國擺脫債務-通縮循環的更多具體證據。
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