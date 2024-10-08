大摩報告指，中國境內股市情緒的改善是空前的，這可能推動該行衡量A股市場情緒的指標很快接近過熱門檻。警告對IPO和上市公司股東減持股票的長期限制，可能為潛在的盛衰周期奠定基礎。

報告指，投資者還面臨這樣的風險，即中國經濟所需的政策刺激力度，與政策制定者可能實施的刺激力度之間存在差距。大摩認為中國需要10萬億元人民幣的刺激措施，而監管部門只可能在兩年內每年投入2萬億至3萬億元。

報告指，A股市場已經消化中國央行的再貸款計劃，這是基於借款成本2.25%，以及漲勢之初滬深300指數2.6%的股息率。

報告指，在下一階段漲勢中，市場可能上漲12%，因為投資者更願意給予中國股票更高的估值，寄希望於中國將解決債務-通縮問題。要想讓當前的漲勢延續，投資者需要看到中國擺脫債務-通縮循環的更多具體證據。

其他報道

A股成交激增 券商APP滯緩 無法轉賬

恒指曾跌逾2300點 近16年最大跌幅 科指破紀錄跌逾14% A股升幅大幅收窄

巴菲特減持美銀 累計套現逾百億美元

華潤堂宣布香港分店全線結業 會員可於11月7日前換領禮券或產品

發改委鄭柵潔：努力提振資本市場 對實現全年經濟社會發展目標充滿信心

麥樸思：中國股市可能會繼續上漲 復市不是大舉買入時機

「前恒大軍師」任澤平：勿試圖做空A股 牛市點火啟動期 空頭會被打爆

百達資產管理：並不持有建行千億押注

在岸人民幣先升後貶 中間價較預期偏強

A股假期後復市 滬指大幅高開10% 深證成指飈13% 創板指漲18%

恒指低開250點 科指跌1.7% 太美醫療上市低開13.5%

中生製藥與友芝友生物簽獨家許可與合作協議

藥明康德：未就出售業務有決議 另發5億美元可轉債

金管局貼現窗投放流動性創近五年高

港股ADR升262點 夜期高水69點 美期升亞股跌 A股復市 太美醫療上市

美債息重上4厘 美股下跌 道指跌398點