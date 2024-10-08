港元現報7.7688元貶值30點子，曾貶值最多50點子，報7.7708元，是10月3日7.7718元後最弱。亦曾升值最多3點子，報7.7655元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為495.64億元，較再上一日增47.89億元，總結餘是2023年4月27日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌23.7點子至5.23167%，是10月2日後最低；1星期HIBOR升13.1點子至5.19119%，是3月27日後最高；2星期HIBOR升6.58點子至4.9975%，是3月26日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.04點子至4.51208%，是10月4日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.2%，是10月7日後最低；12個月期HIBOR升6.76點子至4.1%，是9月12日後最高。

美元指數現報102.373貶值0.164點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4602%，連續3日收窄，利差是2024年1月01日後最窄，當日差距為-0.2011%。

對上一次連續3日收窄，是2024年9月24日，當日利差報-0.9472%。

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