報告又提到，中國過去30年的強勁增長使鄰國受益，但這種推動力正在減弱。中國以前通過其進口需求拉動了區內其他國家的增長，但現在中國的進口增長甚至低於其GDP增幅：今年前七個月僅增長2.8%，而此前十年的年均增長率接近6%。

而且在中國一方面由於工資、薪金及物業收入增長放緩，以及物業價格下跌導致財富減少，另一方面由於人口趨勢及有限的社會安全網導致儲蓄增加，消費受到抑制。EAP（中國以外）地區由於國內消費增加、商品出口復蘇和旅遊業反彈，預計2024和2025年分別增長4.7%和4.9%。在較大的國家中，預計只有印度尼西亞2024和2025年的增長率將達到或超過疫情前水平，而馬來西亞、菲律賓、泰國和越南仍將低於疫情前水平。

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