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恒指半日跌1289點 北水流出兩周最多 熱炒股回吐 太美醫療潛水19%

A股假後復市，大幅高開逾一成，但在10點國新辦記招前，升幅已大為收窄，港股亦急挫，恒指曾跌逾2300點，近16年最大跌幅，科指則破紀錄跌逾14%，半日成交金額3847億元。北水復市轉流出，金額近兩周最多。熱炒股回吐，宏光半導體（6908）跌30.92%；招商證券（6099）跌23.32%；融信中國（3301）跌24.44%。

恒指今早低開250點，高位跌197點，低位跌2336點，高低波幅2140點。上升股份比例為8.76%，下跌為64.78%，無升跌為26.44%。

恒指半日跌1289點或5.58%，報21810點，大市成交金額3847億元；國指跌510點或6.13%，報7820點。恒生科技指數收報4962點，跌7.87%。

藍籌股成交金額1813.74億元，佔大市成交47.14%；科指成份股成交金額1051.78億元，佔大市成交27.34%；國指成份股成交金額1544.39億元，佔大市成交40.14%。

24隻雙櫃台股，總成交4.3億元人民幣，相當於約4.73億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加32.79%，至135.69億元，佔大市成交3.52%。牛熊證成交金額88.28億元，增加53.01%；窩輪成交金額47.4億元，增加6.56%。

藍籌1隻升，81隻下跌，0隻無升跌。石藥（1093）升5.62%，收報7.52元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌16.87%，收報13.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是小米（1810）創52周高，見26.2元，收報24.9元，跌3.68%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報17.12元，跌16.89%。

恒指曾跌穿10天線(21202.41點)，50天線(18157.74點)今早曾升穿100天線(18167.33點)，半日收市未能升穿。科指曾跌穿10天線(4696.66點)，50天線(3717.4點)逼近100天線(3724.1點)。

北水南下合計淨流出34.68億元，是9月25日後最多，當日流出53.79億。

三大指數表現

恒指曾跌最多10.12%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為15.39%。低見20762.82點，是9月27日20268.63點後最低。

科指曾跌最多14.39%，創紀錄最大跌幅。低見4611.45點，是9月30日4539.56點後最低。

國指曾跌最多10.92%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為17.41%。低見7421.28點，是9月30日7345.26點後最低。

熱炒股回吐

中資券商

中金（3908）收報18.4元，跌24.74%。

中信証券（6030）收報26元，跌15.58%。

華泰證券（6886）收報16.52元，跌20.58%。

中國銀河（6881）收報8.52元，跌22.55%。

光大證券（6178）創上市新高，見13.52元，收報10.98元，跌15.93%。

招商證券（6099）收報19.86元，跌23.32%。

廣發証券（1776）收報13.52元，跌18.06%。

晶片股

宏光半導體（6908）收報1.05元，跌30.92%。

中芯國際（0981）創52周高，見35.5元，收報30.45元，跌8.56%。

華虹半導體（1347）收報27.6元，跌15.21%。

ASMPT（0522）收報99.35元，跌3.82%。

晶門半導體（2878）收報0.68元，跌13.92%。

康特隆（1912）收報0.137元，跌25.95%。

海亮國際（2336）收報0.115元，升13.86%。

上海復旦（1385）創52周高，見25.6元，收報19.2元，跌21.95%。

中電華大科技（0085）創52周高，見2.09元，收報1.66元，跌12.63%。

非藍籌內房

中駿集團（1966）收報0.224元，跌25.33%。

雅居樂（3383）收報1.35元，跌25%。

融信中國（3301）收報0.68元，跌24.44%。

佳兆業（1638）收報0.395元，跌24.04%。

寶龍地產（1238）收報0.7元，跌22.22%。

萬科（2202）收報8.47元，跌22.58%。

旭輝（0884）收報0.53元，跌22.06%。

融創（1918）收報2.95元，跌20.7%。

禹洲（1628）收報0.182元，跌22.55%。

個股表現

百達資產管理：並不持有建行（0939）千億押注。創52周高，見6.29元，收報6.02元，跌2.59%。

中生製藥（1177）與友芝友生物簽獨家許可與合作協議。收報3.95元，跌4.36%。

友芝友生物（2496）收報6.93元，無升跌。

藥明康德（2359）：未就出售業務有決議 另發5億美元可轉債。收報61.85元，跌10.36%。

太美醫療（2576）上市，定價13元。半日收報10.44元，跌19.69%。

港科探索（1137）：9月錄訂單額6.63億按年跌2.3%。收報1.68元，跌6.67%。

長江生命科技（0775）旗下WEX與納斯達克上市公司合併業務，涉資逾9億。收報0.57元，升9.62%。

港灣數字（0913）折讓14%配售最多近5914萬新股，籌1420萬。收報0.5元，升78.57%。

周大福（1929）授出獎勵股份予8董事 鄭志雯與堂兄鄭志恒獲分股數相同。收報7.8元，跌9.2%。

中遠海控（1919）料第三季純利增2.8倍至212.51億元人幣。收報12.54元，跌1.57%。

藥明康德（2359）據報擬發行5億美元可換股債券。收報61.85元，跌10.36%。

東方海外（0316）第三季總收入增逾七成。收報109.3元，跌2.41%。

寶光實業（0084）盈警，料中期虧損擴大至最多7000萬元。收報0.096元，跌1.03%。

耀才（1428）中期純利升3%，指人行救市措施有望帶動集團業績。收報2.76元，跌6.44%。

保利置業（0119）上月合同銷售升3%。收報1.84元，跌11.11%。

上海小南國（3666）旗下品牌南小館全線結業 最後一間青衣分店營業至10月13日。收報0.031元，跌11.43%。

匯豐升港交所（0388）目標價26%至378元，惟下調評級至「持有」。收報361.6元，跌8.18%。

破頂股表現

破頂股包括，光大證券（6178）創上市新高，見13.52元，收報10.98元，跌15.93%；宏橋（1378）創上市新高，見14.24元，收報13.2元，跌3.23%；新華文軒（0811）創上市新高，見11元，收報10.24元，跌5.19%；譚木匠（0837）創上市新高，見6.01元，收報5.79元，跌3.5%；力量發展（1277）創上市新高，見1.8元，收報1.63元，跌7.91%；中國宏橋（1378）創上市新高，見14.24元，收報13.2元，跌3.23%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.79元，收報4.68元，跌1.89%；德商產投服務（2270）創上市新高，見2.01元，收報2.01元，升4.15%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.28元，收報1.25元，升4.17%；弘業期貨（3678）創上市新高，見6.03元，收報4.71元，跌19.07%；吉利汽車（80175）創上市新高，見13.1元，收報11.6元，跌7.94%；中國平安（82318）創上市新高，見54.5元，收報48.7元，跌10.31%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1134.1元，收報1133.7元，升0.07%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見13.98元，收報13.08元，跌6.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1151.5元，收報1151.5元，升0.01%；博時科創５０－Ｒ（83053）創上市新高，見11.6元，收報11元，跌4.76%；十月稻田（9676）創上市新高，見100元，收報30元，升87.5%；貝克微（2149）創上市新高，見33元，收報28.1元，跌12.19%；汽車街（2443）創上市新高，見117.1元，收報12.98元，升159.6%；宜搜科技（2550）創上市新高，見61.2元，收報50.65元，跌10.35%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見181.5元，收報170.9元，跌2.34%；美的（0300）創上市新高，見101元，收報95.5元，升0.53%；東航（0670）創52周高，見2.76元，收報2.3元，跌13.53%；綠城服務（2869）創52周高，見5.63元，收報4.7元，跌14.86%；特步（1368）創52周高，見7.13元，收報6.59元，跌5.59%；丘鈦（1478）創52周高，見6.3元，收報5.77元，跌6.94%；信利國際（0732）創52周高，見1.29元，收報1.21元，跌5.47%；小米（1810）創52周高，見26.2元，收報24.9元，跌3.68%；天立教育（1773）創52周高，見5.98元，收報5.5元，跌5.17%；中國新華教育（2779）創52周高，見0.9元，收報0.8元，跌11.11%；澳博（0880）創52周高，見3.29元，收報3.02元，跌7.08%；吉利（0175）創52周高，見14.24元，收報12.78元，跌8.06%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見14.24元，收報13.2元，跌3.23%；小米（1810）創52周高，見26.2元，收報24.9元，跌3.68%；中芯國際（0981）創52周高，見35.5元，收報30.45元，跌8.56%；商湯（0020）創52周高，見2.35元，收報2.09元，跌10.3%；吉利（0175）創52周高，見14.24元，收報12.78元，跌8.06%；中信（0267）創52周高，見11.8元，收報10.56元，跌4.35%；萬洲（0288）創52周高，見6.44元，收報6.21元，跌3.57%；招商銀行（3968）創52周高，見47.35元，收報41.75元，跌11.64%；聯通（0762）創52周高，見7.8元，收報7.07元，跌7.82%；建行（0939）創52周高，見6.29元，收報6.02元，跌2.59%；石藥（1093）創52周高，見7.83元，收報7.52元，升5.62%；信義玻璃（0868）創52周高，見11.62元，收報10.1元，跌11.87%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括潤華服務（2455）低見0.5元，收報0.55元，跌5.17%；卡羅特（2549）低見6.65元，收報6.7元，跌8.34%。

4隻股份創52周低，包括新興光學（0125）低見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；利亞零售（0831）低見0.53元，收報0.53元，跌1.85%；大人國際（1957）低見0.385元，收報0.395元，跌1.25%；百宏實業（2299）低見3.8元，收報3.8元，跌4.76%。

異動股

上升異動股，包括，汽車街（2443）創上市新高，見117.1元，收報12.98元，升159.6%；十月稻田（9676）創上市新高，見100元，收報30元，升87.5%；港灣數字（0913）收報0.5元，升78.57%；巨星醫療控股（2393）創52周高，見0.225元，收報0.186元，升52.46%；美中嘉和（2453）收報23.3元，升34.84%；馬可數字科技（1942）收報2.08元，升34.19%；盈滙企業控股（2195）收報0.114元，升29.55%；映美控股（2028）收報0.065元，升27.45%；鍋圈（2517）收報4.44元，升25.42%；興利（香港）控股（0396）收報0.071元，升24.56%；HPC HOLDINGS（1742）創52周高，見0.078元，收報0.071元，升22.41%。

下跌異動股，包括，博時科創５０（2832）收報9.15元，跌35.29%；宏光半導體（6908）收報1.05元，跌30.92%；時富投資（1049）收報0.84元，跌28.21%；恒投證券（1476）收報1.97元，跌27.04%；腦洞科技（2203）收報0.365元，跌27%；衍匯亞洲（8210）收報0.047元，跌26.56%；旅橙文化（8627）收報0.067元，跌26.37%；珠光控股（1176）收報0.174元，跌26.27%；中港石油（0632）收報0.255元，跌26.09%；康特隆（1912）收報0.137元，跌25.95%。

 

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