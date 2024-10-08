汪濤預計，今年年內的財政刺激政策時點可能在十一黃金周假期後或10月18日三季度數據發布前後出台，而2025年的財政刺激政策可能會在2024年12月召開的中央經濟工作會議上討論決定。

汪濤指，目前政府尚未宣布大規模的財政刺激措施、或對房地產去庫存機制進行重大調整，但瑞銀認為政治局會議釋放了明確的進一步政策支持意愿，這也推升了市場對這兩項政策的預期。

至於中國需要多大規模的財政刺激政策，瑞銀認為取決於政府計劃實現的目標。如果目標是2024年GDP增速接近「5%左右」的全年經濟增長目標，則可能只需要盡快落實規模為1.5至2萬億元的財政刺激。

如果目標是在未來幾個月穩定房地產市場活動、或完全抵消房地產市場下行對經濟的拖累，並扭轉物價水平、企業和消費者信心的螺旋式下降，從而未來兩年都實現接近5%的GDP增長，認為政府需要出台更大規模的政策刺激，並配合大力推進結構性改革。此外，若美國大幅提高對中國產品的進口關稅，政府還需要額外出台更大規模的財政刺激。

瑞銀認為，財政政策可在七方面發力，包括財政收入存在至少1.3萬億元的缺口，可以通過發行特別國債或一般國債填補﹔地方融資平台的債務重組和償付地方融資平台應付賬款或分別需要1萬億以上和2萬億以上的資金﹔向居民提供5000億元以上的收入和消費補貼﹔每年增加8000億元以上的社會民生支出；3萬億元房地產去庫存資金支持；對企業提供5000億元至1萬億元的財政支持，包括減稅降費；向國有大型商業銀行注資至少1萬億元。

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