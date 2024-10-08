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發改革：明年續發行超長期特別國債 加大人口集中城市教育、醫療等支持

國務院新聞辦公室今天舉行記者會，發改革表示，加大超長期特別國債對人口集中流入城市教育、醫療等支持力度，同時抓緊研究適當擴大專項債用於資本金的領域、規模和比例，盡快出台合理擴大地方政府專項債支持範圍的具體改革舉措。

發改委副主任鄭備於會上表示，針對農業轉移人口最關心的教育、醫療等問題，要加大超長期特別國債對人口集中流入城市普通高中、醫院病房改造、保障性住房等建設的支持力度。

發改委副主任劉蘇社引述研究，地方管網建設改造未來5年預計達到總量60萬公里，總投資需求4萬億，下一步將繼續統籌用好各類資金、提前安排項目清單和投資計劃，繼續推進城市基礎設施提升改造。提前下達的明年兩個1000億元投資項目清單中，優先支持一批城市更新重點項目，目前城市地下管網資金需求量大，項目成熟，會優先支持地下管網建設項目。

發改委鄭柵潔則指出，目前7000億元（人民幣，下同）的中央預算內投資已經全部下達，用於「兩重」建設。「兩重一新」的1萬億超長期特別國債已經全部下達到項目和地方。明年要繼續發行超長期特別國債，並優化投向，加力支持「兩重」建設。近期將在年內下達明年1000億元中央預算內投資計劃和1000億的「兩重」建設項目清單，支持地方加快開展前期工作。

同時，要保證必要的財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用，加力支持地方開展債務置換，化解債務風險。

鄭柵潔又稱，加大房地產白名單項目貸款投放的力度，運用專項債等支持盤活存量閒置的土地，加快消化存量的商品房。

他表示，是次一攬子增量政策體現「三個更加注重」、「四個堅持」，包括更加注重提高經濟發展的質量，更加注重支持實體經濟經營主體健康的發展，更加注重統籌高質量發展和高水平安全。四個堅持方面，一是堅持目標導向，錨定全年目標任務，用足用好政策空間。二是堅持問題導向，聚焦民生社會關切，緊扣經濟社會發展和企業生產經營中的困難和問題，採取針對性更強的措施。三是堅持系統施策，統籌財政、金融、消費、投資、房地產、股市、就業、民生等各領域政策，增強宏觀政策取向的一致性，強化政策合力。四是堅持長遠建設，尤其是統籌做好今明兩年政策的銜接，推動經濟持續平穩健康發展，確保明年「十四五」順利收官。

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