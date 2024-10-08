張建泰表示，發改委記者會的失望情緒對外匯的影響基本上不大，因為在股市瘋狂的情況下，離岸人民幣和人民幣交易相對穩定。然而，由於中國市場樂觀情緒降溫以及近期美元上漲，離岸人民幣風險偏於下行。

張建泰表示，注意到人行的大規模寬鬆政策和政治局會議發出的正面訊號緩解了中國經濟增長的悲觀預期，抵消人行降息後中美利差擴大的負面影響。效果不佳的刺激方案可能會迅速抑制看漲情緒，讓位於人行降息，從而打壓人民幣匯率。

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