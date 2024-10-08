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A股急漲掀「減持潮」 逾百家公司發布減持公告 有股東單次套現近10億人幣

A股連日大升，內媒《第一財經》報道，由9月24日至10月7日晚上，已有逾100家A股上市公司披露減持進展或減持計劃，數目明顯大增，公司股東減持步伐亦有所加速，有公司股東單次減持近10億元人民幣（下同），也有公司高管股東「組團」減持，清倉手中股票。

近期A股出現「減持潮」。 單在10月7日晚，北新建材、譽衡藥業、中電港、招商公路、特變電工和智微智能等多家公司披露了股東減持計劃。

報道提到，有公司股東選擇一次性大手筆減持，亦有公司高管股東「組團」減持，清倉手中股票。例如東鵬飲料9月26日發布公告稱，股東天津君正創業投資合夥企業（有限合夥）於2024年7月25日至2024年9月24日期間通過大宗交易和集中競價方式累計減持公司股份436萬股，佔公司總股本的1.0911%，期間減持均價為221.74元，套現約9.68億元。此外，有股東更通過協議轉讓方式「繞道減持」，受讓方多為私募證券投資基金。

報道引述業內人士分析指，過去部分個股表現持續向下，股東資產被「鎖定」，近期市場回暖，部分股東希望可以趁機解套。此外也有部分股東擔心後續減持政策逐漸收緊，希望盡早套現。

 

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