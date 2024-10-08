報告指，該行預期人大常委會會議將宣布年度預算小幅上調，幅度可能為0.3-0.5個百分點，遠低於市場共識的1億2萬億元。首要的財政優先事項仍然是債務減免，這將重塑中央和地方當局在經濟中的角色。傳統的財政擴張不再是首選。預算的修改將在本月底召開的全國人大常委會會議上進行。日期將稍後公佈。

內房方面，報告認為，9月24日宣布的刺激方案將抵押貸款削減50基點，將平均抵押貸款利率降至3%。鑑於租金收益率仍然在2%左右，遠低於抵押貸款利率，如果房價和租金之間沒有更大的平衡，房地產市場不太可能出現有意義的復蘇。

減息方面，該行認為2024年不會進一步減息，而人行行長早前承諾第四季再次下調存款準備金率25-50個基點，將抵消MLF到期和額外發行國債的影響。

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