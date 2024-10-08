A股長假期後復市，滬深三大指數高收，兩市全日成交額3.45萬元人民幣（下同）創歷史新高，逾5,330隻個股上漲，不足10股下跌。
滬指開市大漲，盤中一度高見3674點，午後升幅收窄，收市報3489點，升153點或4.59%，成交額15105億元。
深成指漲965點或9.17 %，收報11495點，成交額19414億元；創業板指漲375點或17.25%，收報2550點。
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