富衛集團與羅氏之間的協議預計將於未來數月逐步在個別富衛市場推出。是次合作計劃初步為期三年，目標是以具成本效益的方式將最先進的現代醫學和醫療保健解決方案推出市場，改善富衛客戶的健康。

富衛集團醫療保健總監薛慧雅表示，透過與羅氏的合作，集團以加速亞洲健康保險的創新為目標，同時實現集團致力為大眾創造保險新體驗的願景。

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