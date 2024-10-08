內地黃金周結束，A股復市及港股北水恢復。港交所（0388）主席唐家成，今日出席投委會及港交所舉辦「為理財教育敲鑼」活動時，提醒投資者「Investments can rise, but they can also fall」（投資股票可升可跌），更稱「It is such is such essential to aprroach them with both optimism and caution」（以樂觀和謹慎的態度對待去對待投資為非常重要的）。他更提到，最成功的投資者為可「低買高賣」，跟像股神巴菲特一樣。
證監會主席雷添良於同一場合中表示，今年11月互聯互通將會踏入10周年，其對於香港成為頂尖金融中心之關重要，而至今滬深股通下，內地資金淨流入港股突破2.6萬億元人民幣。他更提到，跨境理財通成立後，超過7萬個大灣區投資者參與，另更提到大灣局人口達8600萬，同時為全球第4大灣區之一，而抓住大灣區及中國互聯互通的機遇，指出投資者有責任去抵禦潛在風險的第一道防線。
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