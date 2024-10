內地黃金周結束,A股復市及港股北水恢復。港交所(0388)主席唐家成,今日出席投委會及港交所舉辦「為理財教育敲鑼」活動時,提醒投資者「Investments can rise, but they can also fall」(投資股票可升可跌),更稱「It is such is such essential to aprroach them with both optimism and caution」(以樂觀和謹慎的態度對待去對待投資為非常重要的)。他更提到,最成功的投資者為可「低買高賣」,跟像股神巴菲特一樣。