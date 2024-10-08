內地黃金周結束，A股復市及港股北水恢復。港交所（0388）主席唐家成，今日出席投委會及港交所舉辦「為理財教育敲鑼」活動時，提醒投資者「Investments can rise, but they can also fall」（投資股票可升可跌），更稱「It is such is such essential to aprroach them with both optimism and caution」（以樂觀和謹慎的態度對待去對待投資為非常重要的）。他更提到，最成功的投資者為可「低買高賣」，跟像股神巴菲特一樣。