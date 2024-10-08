ZA Bank指，在10月31日或之前，用戶完成「高息錢罌」指定挑戰即可解鎖最高5厘活期年利率；而首次成功開啟「高息錢罌」的用戶，可享額外7日2厘獎賞年利率，即合共最高可賺7厘利息。

「懶人錢罌」方面，活期年利率亦加碼至1.7厘，適用於最高100萬元存款。用戶只需開啟「懶人錢罌」，無需滿足任何條件，10月即可賺取超過1400元利息。

另外，在10月31日或之前，ZA Bank用戶成功存入一筆不少於10萬元資金至其中一個錢罌，可前往ZA Quest領取ZA Coin獎賞；此外，用戶前往ZA Bank App「兌換利是碼」頁面輸入【ZA800K】，亦可抽80萬 ZA Coins（8000元等值）或新資金定存加息券等其他獎賞。

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