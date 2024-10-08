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大摩新世界升目標價至9元 維持「減持」

摩根士丹利發表報告指，在美聯儲減息下，新世界（0017）最能受惠，加上集團採取正確的措施來產生流動性，包括處置非核心資產及加快推出新項目，惟巨額債務需時處理。大摩下調新世界每股收益，預計2025財年現金收益仍為負數，維持「減持」評級，目標價由8元上調至9元。

大摩表示，新世界經常性收入不足以支付利息及稅項開支，其巨額淨債務（包括永續債在內約1600億元）仍然令市場憂慮，若要重新評級及恢復派息，就需要去槓桿方面取得重大進展，但過程需時。

截至今年6月底，新世界淨負債比率(包括永續債)為71%，2023年同期為65%。新管理層將採取審慎的去槓桿策略。出售非核心資產目標上調至130億元。新世界2024財年平均再融資成本為5%，料2025財年將會下降。

大摩下調對新世界2025和2026財年每股盈利預測79%和34%，以反映較低的物業發展利潤率及零售收入預測。

 

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