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證監會蔡鳳儀：目前ETF佔大市成交額約為15% 超越窩輪及牛熊證

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，疫情後以來交易買賣基金（ETF）不增加，目前其交易額佔港交所（0388）總成交額約為15%，已超越窩輪及牛熊證的成交額，顯示ETF作為投資工具，越來越受投資者歡迎。ETF通方面，她更提到，截至8月底，ETF通北水買香港ETF的累計交易金額已超過1萬億元，而南水購內地ETF的累計交易金額達3000億元人民幣。

互聯互通將踏入十周年，蔡鳳儀出席投委會及港交所舉辦「為理財教育敲鑼」活動的座談會時表示，中證監4月時宣布的「五招」並於今年7月將ETF通完成一進步擴容，令合資格南向ETF數目增至16隻，北向ETF增至超過220隻。她提到，現時港交所上市的ETF數目為190隻，證監會將繼續與中證監及當局研究，如何再優化ETF通。

港交所（0388）交易聯席主管兼董事總經理郭含笑補充，ETF通於2022年7月納入互聯互通，北水向ETF日均成交額由成立時的2000萬元，增加至8月份的15億元。而南向ETF日均成交額則由同期的約2億元升至28億元。

中證監4月時公布的「五招」其中一招包括將房地產投資信託基金（REITs）納入滬深港通。蔡鳳儀表示，證監會一直與中證監當局推進，另一方面與港府商討稅務及資助計劃，如即將於立法會討論豁免上市REITs買賣印花稅。

領展（0823）行政總裁王國龍提到，國房地產投資信託基金（C-REITs）與港REITs不同之處，為C-REIT較多為基建，與港REITs比較之下，其較少商場及寫字樓物業投資產品，他認為與穩定C-REITs派息有關。另外C-REITs其槓桿比率上限為20%，港REITs槓桿比率上限為50%。

另外，郭含笑提到外資進入內地A股市場有兩個途徑，合格境外機構投資者（QFII）及互聯互通，她指出，截至今年年中，外資通過互聯互通投資A股的佔比為76%，而其餘24%則透過QFII投資A股。

 

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