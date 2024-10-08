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港股回吐國慶升幅 恒指收市跌2172點 成交6204億破紀錄 北水轉流入

市場認為內地發改委今早內容乏利好，正式開會前，港股已偷步下跌，恒指先跌千點，其後更於10時34分跌最多2336點，見全日低位。A股復市今早高開逾一成，但同樣於開市後升幅大為收窄，未有出現開市即收市的情況。經濟學家普遍對內容乏利好表示失望，澳新更認為，股民湧入引或被視為新金融風險，可能是今日沒有宣布進一步支持的一個因素。另外，世界銀行警告短期雖有刺激措施提振，中國經濟明年或進一步放緩。

今早恒指曾跌逾2300點或10.1%、國指跌10.9%，齊見近16年最大跌幅，科指亦破紀錄跌逾14%。大市成交亦破紀錄，較上日增1倍，至6204億元。今日北水重新買賣，早市流出34億，但收市已轉為淨流入20.66億。恒指日內波幅2139點，同創紀錄最大。恒指、科指成份股全跌。

三大指數齊齊蒸發國慶假期期間累積升幅，三大指數齊見9月27日後收市新低。9月26日中午，內地公布中央政治局會議內容，釋放利好訊號，當日恒指升795點或4.16%。

恒指失守22000點、21000點關，同時亦跌穿10天線(21114.09點)。內房、晶片、券商股回吐，融信中國（3301）收報0.51元，跌43.33%；宏光半導體（6908）收報0.88元，跌42.11%；中州證券（1375）收報2.49元，跌38.06%。

10隻股份成交破百億元，當中，盈富基金（2800）、騰訊（0700）更分別達339.7億元，及319.1億元，阿里巴巴（9988）、美團（3690）、中芯國際（0981）亦逾200億，兩隻指數ETF，恒生中國企業（2828）、南方恒生科技（3033）亦分別有195.6億元，及141.4億元。

外圍方面，美國債息隔晚升穿4厘，見近兩個月高，亦震撼市場，拖累隔晚美股向下，美期亦持續向下，日韓台股下跌。中東局勢緊張，布油隔晚曾升穿80美元，不過今早亦隨港股下跌，失守80美元。

恒指今早低開250點，高位跌197點，低位跌2336點，高低波幅2140點。上升股份比例為8.56%，下跌為74.42%，無升跌為17.01%。

恒指收市跌2172點或9.41%，報20926點，大市成交金額6204億元，較上日增加109.02%；國指跌847點或10.17%，報7483點。恒生科技指數收報4695點，跌12.82%。

藍籌股成交金額3036.37億元，佔大市成交48.94%；科指成份股成交金額1749.11億元，佔大市成交28.19%；國指成份股成交金額2588.1億元，佔大市成交41.71%。

24隻雙櫃台股，總成交6.72億元人民幣，相當於約7.41億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加96.44%，至200.73億元，佔大市成交3.23%。牛熊證成交金額127.65億元，增加121.24%；窩輪成交金額73.07億元，增加64.27%。

藍籌0隻升，82隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）跌0.2%，收報48.7元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌22.61%，收報12.94元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是ASMPT（0522）收報96.45元，跌6.63%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報15.66元，跌23.98%。

恒指跌穿10天線(21114.09點)。科指曾跌穿10天線(4669.99點)。

北水南下合計淨流入20.66億元，較上日減少82.99%，淨流入金額是9月30日121.43億元後最多。連續第2日流入，累計流入142.09億元。北水本月累計流入20.66億元，按月減少95.12%，N/A，金額是2023年6月後新低，連續第16個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多10.12%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為15.39%。低見20762.82點，是9月27日20268.63點後最低。收市報20926.79點，是9月27日後收市新低，當日報20632.3點。第1日陰燭。

科指曾跌最多14.39%，創紀錄最大跌幅。低見4611.45點，是9月30日4539.56點後最低。今日收市報4695.81點，是9月27日後收市新低，當日報4453.24點。第1日陰燭。

國指曾跌最多10.92%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為17.41%。低見7421.28點，是9月30日7345.26點後最低。今日收市報7483.67點，是9月27日後收市新低，當日報7299.9點。第1日陰燭。

熱炒股回吐

晶片股

中芯國際（0981）創52周高，見35.5元，收報27.2元，跌18.32%。

華虹半導體（1347）收報25元，跌23.2%。

ASMPT（0522）收報96.45元，跌6.63%。

晶門半導體（2878）收報0.62元，跌21.52%。

康特隆（1912）收報0.135元，跌27.03%。

海亮國際（2336）收報0.113元，升11.88%。

上海復旦（1385）創52周高，見25.6元，收報17.86元，跌27.4%。

中電華大科技（0085）創52周高，見2.09元，收報1.57元，跌17.37%。

宏光半導體（6908）收報0.88元，跌42.11%。

中資券商

中金（3908）收報16.14元，跌33.99%。

中信証券（6030）收報23.55元，跌23.54%。

華泰證券（6886）收報15.2元，跌26.92%。

中國銀河（6881）收報7.46元，跌32.18%。

光大證券（6178）創上市新高，見13.52元，收報9.24元，跌29.25%。

招商證券（6099）收報16.46元，跌36.45%。

廣發証券（1776）收報12.38元，跌24.97%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.59元，跌28.05%。

綠城中國（3900）收報8.71元，跌15.11%。

寶龍地產（1238）收報0.63元，跌30%。

萬科（2202）收報7.49元，跌31.54%。

融創（1918）收報2.34元，跌37.1%。

禹洲（1628）收報0.149元，跌36.6%。

招商局置地（0978）收報0.34元，跌17.07%。

佳兆業（1638）收報0.32元，跌38.46%。

新城發展（1030）收報2.39元，跌23.64%。

龍光地產（3380）收報0.99元，跌24.43%。

世茂集團（0813）收報1.62元，跌33.88%。

雅居樂（3383）收報1.05元，跌41.67%。

時代中國（1233）收報0.53元，跌18.46%。

奧園（3883）收報0.415元，跌38.06%。

旭輝（0884）收報0.435元，跌36.03%。

富力（2777）收報1.63元，跌31.51%。

美的置業（3990）收報3.7元，跌21.94%。

合生（0754）收報4.24元，跌14%。

SOHO中國（0410）收報0.82元，跌12.77%。

花樣年（1777）收報0.154元，跌26.67%。

遠洋集團（3377）收報0.355元，跌36.61%。

中駿集團（1966）收報0.221元，跌26.33%。

越秀地產（0123）收報6.4元，跌18.16%。

朗詩（0106）收報0.032元，跌17.95%。

粤海置地（0124）收報0.425元，跌11.46%。

金茂（0817）收報1.19元，跌27.88%。

融信中國（3301）收報0.51元，跌43.33%。

中海宏洋（0081）收報2.34元，跌19.59%。

中梁（2772）收報0.197元，跌32.07%。

今早及隔晚消息股表現

百達資產管理：並不持有建行（0939）千億押注。創52周高，見6.29元，收報5.82元，跌5.83%。

中生製藥（1177）與友芝友生物簽獨家許可與合作協議。收報3.85元，跌6.78%。

友芝友生物（2496）收報6.96元，升0.43%。

藥明康德（2359）：未就出售業務有決議 另發5億美元可轉債。收報57.35元，跌16.88%。

太美醫療（2576）上市，定價13元。收報9.2元，跌29.2%。

港科探索（1137）：9月錄訂單額6.63億按年跌2.3%。收報1.65元，跌8.33%。

長江生命科技（0775）旗下WEX與納斯達克上市公司合併業務，涉資逾9億。收報0.54元，升3.85%。

港灣數字（0913）折讓14%配售最多近5914萬新股，籌1420萬。收報0.39元，升39.29%。

周大福（1929）授出獎勵股份予8董事 鄭志雯與堂兄鄭志恒獲分股數相同。收報7.38元，跌14.09%。

中遠海控（1919）料第三季純利增2.8倍至212.51億元人幣。收報12.3元，跌3.45%。

藥明康德（2359）據報擬發行5億美元可換股債券。收報57.35元，跌16.88%。

東方海外（0316）第三季總收入增逾七成。收報106.4元，跌5%。

寶光實業（0084）盈警，料中期虧損擴大至最多7000萬元。收報0.094元，跌3.09%。

耀才（1428）中期純利升3%，指人行救市措施有望帶動集團業績。收報2.55元，跌13.56%。

保利置業（0119）上月合同銷售升3%。收報1.77元，跌14.49%。

上海小南國（3666）旗下品牌南小館全線結業 最後一間青衣分店營業至10月13日。收報0.028元，跌20%。

匯豐升港交所（0388）目標價26%至378元，惟下調評級至「持有」。收報340.8元，跌13.46%。

破頂股表現

破頂股包括，光大證券（6178）創上市新高，見13.52元，收報9.24元，跌29.25%；新華文軒（0811）創上市新高，見11元，收報9.94元，跌7.96%；譚木匠（0837）創上市新高，見6.01元，收報5.8元，跌3.33%；力量發展（1277）創上市新高，見1.8元，收報1.65元，跌6.78%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.81元，收報4.62元，跌3.14%；德商產投服務（2270）創上市新高，見2.01元，收報1.89元，跌2.07%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.28元，收報1.25元，升4.17%；弘業期貨（3678）創上市新高，見6.03元，收報4.07元，跌30.07%；匯德收購－Ｚ（7841）創上市新高，見9.46元，收報9.46元，升0.64%；吉利汽車（80175）創上市新高，見13.1元，收報11.02元，跌12.54%；中國平安（82318）創上市新高，見54.5元，收報45.6元，跌16.02%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1135.15元，收報1135.1元，升0.19%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1095.95元，收報1094.95元，跌0.03%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見13.98元，收報12.62元，跌9.4%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1151.5元，收報1151.5元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見564.75元，收報564.75元，升0.02%；博時科創５０－Ｒ（83053）創上市新高，見11.6元，收報11元，跌4.76%；十月稻田（9676）創上市新高，見100元，收報17元，升6.25%；貝克微（2149）創上市新高，見33元，收報27.5元，跌14.06%；汽車街（2443）創上市新高，見117.1元，收報9.76元，升95.2%；宜搜科技（2550）創上市新高，見61.2元，收報51.25元，跌9.29%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見181.5元，收報163.7元，跌6.46%；美的（0300）創上市新高，見101元，收報84.15元，跌11.42%；東航（0670）創52周高，見2.76元，收報2.21元，跌16.92%；綠城服務（2869）創52周高，見5.63元，收報4.48元，跌18.84%；特步（1368）創52周高，見7.13元，收報6.3元，跌9.74%；丘鈦（1478）創52周高，見6.3元，收報5.5元，跌11.29%；信利國際（0732）創52周高，見1.29元，收報1.15元，跌10.16%；天立教育（1773）創52周高，見5.98元，收報5.1元，跌12.07%；中國新華教育（2779）創52周高，見0.9元，收報0.83元，跌7.78%；澳博（0880）創52周高，見3.29元，收報2.92元，跌10.15%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見14.24元，收報12.76元，跌6.45%；小米（1810）創52周高，見26.2元，收報23.7元，跌8.32%；中芯國際（0981）創52周高，見35.5元，收報27.2元，跌18.32%；商湯（0020）創52周高，見2.35元，收報1.83元，跌21.46%；吉利（0175）創52周高，見14.24元，收報12.18元，跌12.37%；中信（0267）創52周高，見11.8元，收報9.88元，跌10.51%；萬洲（0288）創52周高，見6.44元，收報6.13元，跌4.81%；招商銀行（3968）創52周高，見47.35元，收報39.65元，跌16.08%；聯通（0762）創52周高，見7.8元，收報6.81元，跌11.21%；建行（0939）創52周高，見6.29元，收報5.82元，跌5.83%；石藥（1093）創52周高，見7.83元，收報7.04元，跌1.12%；信義玻璃（0868）創52周高，見11.62元，收報9.4元，跌17.98%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括辰林教育（1593）低見1.39元，收報1.4元，跌2.78%；潤華服務（2455）低見0.5元，收報0.57元，跌1.72%；美因基因（6667）低見7.37元，收報9.19元，升4.43%；超人智能（8176）低見0.166元，收報0.166元，跌1.19%；佛朗斯（2499）低見11.5元，收報12.96元，跌1.67%；卡羅特（2549）低見5.96元，收報6元，跌17.92%。

7隻股份創52周低，包括新興光學（0125）低見0.51元，收報0.52元，跌10.34%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；首程控股（0697）低見1.21元，收報1.22元，跌7.58%；利亞零售（0831）低見0.5元，收報0.52元，跌3.7%；金石資本集團（1160）低見0.216元，收報0.216元，無升跌；大人國際（1957）低見0.38元，收報0.4元，無升跌；百宏實業（2299）低見3.8元，收報3.99元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，汽車街（2443）創上市新高，見117.1元，收報9.76元，升95.2%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.175元，收報0.098元，升71.93%；天機控股（1520）收報0.094元，升51.61%；智傲控股（8282）收報0.7元，升40%；港灣數字（0913）收報0.39元，升39.29%；電子交易集團（8036）收報0.071元，升36.54%；盈滙企業控股（2195）收報0.11元，升25%；富銀融資股份（8452）收報0.46元，升24.32%；環科國際（0657）收報0.031元，升24%；訊智海（8051）創52周高，見4.5元，收報4元，升23.84%。

下跌異動股，包括，中國金融投資管理（0605）收報1.38元，跌47.13%；博時科創５０（2832）收報7.85元，跌44.48%；融信中國（3301）收報0.51元，跌43.33%；PF GROUP（8221）收報0.038元，跌43.28%；宏光半導體（6908）收報0.88元，跌42.11%；雅居樂（3383）收報1.05元，跌41.67%；腦洞科技（2203）收報0.295元，跌41%；珠光控股（1176）收報0.144元，跌38.98%。

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