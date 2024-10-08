集團指，此次管理層輪崗彰顯了百度持續致力於培養高管領導力、優化組織結構以及支持公司長期發展目標的決心。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏指，代表董事會和高級管理層歡迎羅戎擔任百度移動生態事業群組(MEG)負責人，堅信其領導才能將在這一新崗位上中繼續發揮關鍵作用，並向羅戎在過去幾年擔任首席財務官期間做出的重大貢獻表示誠摯的感謝。同時，何俊傑將加入集團高管團隊擔任公司代理首席財務官的新職務。集團相信何俊杰在管理、投資和財務方面的豐富經驗將對推動百度未來的戰略舉措起到不可估量的作用。

據公告，何俊傑於2019年6月加入百度，自2022年5月起擔任百度高級副總裁兼百度移動生態事業群組(MEG)的負責人。在此之前，何俊傑先後負責百度的M&A（併購與收購）、SIM（戰略投資管理）、SOM（銷售運營與管理）和FP&A（財務規劃與分析）部門。在加入百度之前，何俊傑曾在中國國際金融公司(CICC)、中信私募股權公司和華平投資集團(Warburg Pincus)工作。

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