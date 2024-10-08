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阿布扎比投資辦公室委任匯豐中東為拓展亞洲市場首選銀行伙伴

阿布扎比投資辦公室宣布，委任匯豐中東為拓展亞洲市場的首選國際銀行伙伴，雙方簽署合作諒解備忘錄（MOU），同意就企業「走出去」和「引進來」方面合作，並會為國際資本和領先的機構尋找投資機遇。而匯豐中東則擔當重要的橋樑角色，利用集團在全球的網絡，包括歐洲、英國及美洲，協助阿布扎比投資辦公室把握國際市場的機遇。

透過這次戰略合作，阿布扎比投資辦公室將強化其在全球商業和經濟的連繫，讓當地企業、金融機構及家族辦公室在匯豐營運的主要國際市場拓展業務。與此同時，這次合作將促進阿布扎比與亞洲的雙邊貿易和投資，包括在國際市場舉辦大型活動，推廣阿布扎比的投資機遇，亦會協助匯豐的客戶落戶阿布扎比，拓展在中東地區的市場。

阿布扎比投資辦公室署長Badr Al-Olama表示，與匯豐的合作反映阿布扎比投資辦公室致力促進全球合作，推動資金雙向流動，為阿布扎比的長遠經濟發展作出貢獻。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，亞洲與阿聯酋的資本流動處於快速增長的階段，配合強大的政策支持、貿易協定，以及資本市場逐步開放，將為商界開拓更多新機遇，例如接觸新的資本來源、拓展新市場。

阿布扎比經濟發展局主席Ahmed Jasim Al Zaabi和匯豐中東主席Abdulfattah Sharaf見證雙方簽訂MOU，並由阿布扎比投資辦公室署長Badr Al-Olama，以及滙豐阿聯酋行政總裁Mohamed Al Marzooqi代表簽署。