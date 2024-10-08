他指出，長江生命一方面將資源優先投入黑色素瘤用藥三期臨床測試及研發，但是推進Halneuron鎮痛藥研發時亦需要更多資金，因此落實今次交易取得融資平台。為達成交易，他說已用了3個月商討。現時集團取得普通股先佔15.9%股權後，待一年內取得股東同意及滿足納斯達克五項要求後，便可行使可換優先股取得90.7%股權。他強調，持股大增並不影響Dogwood上市地位。

Dogwood除了從長江生命取得1950萬美元貸款，他說，亦擬在未來一年零九個月即在2026年6月底前爭取另外1000萬美元融資，即使屆時長江生命股權被攤薄，他謂最重要還是取得更多資金推動Halneuron發展。企業發展副總裁何詩敏補充，推進Halneuron的2B期臨床研發及行使可換優先股是同步進行，就算將來再有新資金引進，長江生命亦是主要股東。他們亦經過爭取，才達成協議容許在交易未能成事時回購WEX業務。

在交易中Dogwood給予股東或有價值權，余英才指出，由於長江生命已成為Dogwood股東，因此已取得該項價值權。將來如果Dogwood在研發IMC-1及IMC-2藥物，進階至能夠從外方取得里程碑費用或首付款，他們可據此佔分成25%。

該集團副總裁及科學總監杜健明表示，Halneuron已就面對的化療誘發神經性疼痛（CINP）方面進行2A期臨床測試。他說，目前包括美國、日本及歐洲主要7個國家，估計涉及170萬CINP潛在病人，潛在市場價值約15億美元。他料Halneuron最快要到2028年上市。余英才稱，在過往10年市場沒有新的鎮痛藥開發出來，即使開發不易，他們也願意一試做成產品，供應市場所需。

該集團新任執行董事、副總裁及行政總監Lance Richard Lee Yuen表示，他曾經在百時施貴寶及德國拜耳工作過，涉足過免疫腫瘤醫學發展，並在內地推動更佳的乙肝醫藥，主力改善接觸到醫藥的門徑，甚至將歐洲有效的藥物，帶來亞洲註冊登記及使用。雖然過往他主要專長於商業化，而非科學家背景，但是若長江生命推動抗癌、診斷及預防疫苗，他很想有份參與其中去推動發展。

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