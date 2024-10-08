證監會就有關優化房地產基金制度及《證券及期貨條例》下，適用於上市集體投資計劃的市場行為監管制度的建議諮詢市場兩個月後，今日發表總結。證監會指，有關建議獲得普遍支持。根據建議，其擬讓房地產基金以清晰和有序的方式，進行私有化及企業重組，並為投資者提供近似《公司條例》的法律框架下所體現的保障及保護。其期望在明年12月立法會任期完結前落實。
此外，擬議中的上市集體投資計劃建議，將有助《證券及期貨條例》下針對上市公司市場失當行為，例如內幕交易和操縱市場的制度，延伸至涵蓋包括房地產基金在內的上市集體投資計劃，藉以進一步加強市場的廉潔穩健。
根據總結，是次諮詢共收到11份意見，包括來自業界組織、房地產基金經理、律師事務所及顧問和專業團體的意見。當中包括領展（0823）、香港房託基金協會、香港資本市場專業人員協會，及香港治理公司公會等。當中在涉及收購合併方面，該會指，由於建議引入法定安排或妥協機制和強制收購機制，少數單位持有人將獲法院認許及受到《收購及回購守則》保障。建議的清盤機制，不包括清盤人提述下，由於仍需管理公司及受託人代表房地產基金行事，因此料仍可運作。
證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示：「房地產基金計劃建議將為房地產基金提供一個具系統及透明度的機制，以進行私有化及企業重組，同時確保單位持有人享有的對待及保障與上市公司股東一致。另一方面，上市集體投資計劃建議將讓市場的監管制度更為清晰，提高投資者保障，及加強市場的廉潔穩健。」。
有關實施該等建議的法例修訂草案現正擬備當中。證監會繼續就立法程序與政府合作，其目標是在2025年12月本屆立法會任期完結前完成立法程序。以落實該等建議。待該草案通過後，該會將於適當時向業界發出進一步指引。
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