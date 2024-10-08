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中國國慶假期消費行業日均銷售收入增25% 新能源車升45%

國家稅務總局8日公布的增值稅發票數據顯示，國慶假期消費市場活力較強，消費相關行業日均銷售收入同比增長25.1%。其中汽車市場迎消費熱潮，在消費品以舊換新等政策帶動下，全國汽車新車銷量按年增長11.7%，其中新能源車增長45.8%。假期出行增多，拉動機動車充電行業增幅走高，銷售收入增長29%。

基本生活類商品消費增勢較好，國慶假期，糧油食品銷售收入升16.4%。綜合零售銷售收入增長9%，其中百貨零售、超市、便利店銷售收入按年分別增長34%、8.9%和4.4%。特色餐飲住宿服務平穩增長，小吃、快餐行業銷售收入分別增長8.1%和9%；露營、民宿休閒新場景受到歡迎，相關銷售收入分別升43.2%和6.3%。

家電及家居類商品消費快速增長。假期期間各地通過打折讓利、線上團券等方式惠及消費者，促進家用電器和音像器材銷售收入增長149.1%。傢俱、裝飾材料、塗料等與家居裝修相關的商品銷售呈快速增長態勢。文化服務等市場消費活躍，銷售收入升85.2%。

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