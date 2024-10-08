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澳門十一檔期旅客錄99.3萬人次  日均14.2萬按年增22.9%

澳門旅遊局最新數據顯示，十一黃金周檔期內地七天長假，錄得訪澳旅客人數達99.3萬人次，日均約14.2萬人次，按年增加22.9%。當中內地客及香港客各佔82.6萬及11.7萬人次，日均分別達11.7萬及1.6萬人次，分別按年增加34.7%及減少21.8%。

濠賭股今日跟隨大市下跌，當中在六大博彩企業中，以銀河娛樂（0027）單日跌幅最大，全日跌12.24%，一改此前連升三日之勢，但是比起9月24日升浪前報30.35元，累計升幅仍達25.2%。在周一股價大升近倍的衛星場股勵駿創建（1680），今日則倒跌18.07%。

匯豐發表報告則料，澳門博彩業在十一檔期期間，料首六日賭收達65億澳門元，日均賭收10.83億元，期間賭收按年增長15%。其更預料，當地零售業銷售按年增長五成，甚至有機會倍增。

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