濠賭股今日跟隨大市下跌，當中在六大博彩企業中，以銀河娛樂（0027）單日跌幅最大，全日跌12.24%，一改此前連升三日之勢，但是比起9月24日升浪前報30.35元，累計升幅仍達25.2%。在周一股價大升近倍的衛星場股勵駿創建（1680），今日則倒跌18.07%。

匯豐發表報告則料，澳門博彩業在十一檔期期間，料首六日賭收達65億澳門元，日均賭收10.83億元，期間賭收按年增長15%。其更預料，當地零售業銷售按年增長五成，甚至有機會倍增。

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