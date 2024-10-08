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華潤堂港全線分店11月結業 屈臣氏擬提供就業機會

華潤醫藥（3320）旗下健康連鎖店華潤堂公布，由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，決定於今年11月8日關閉香港全線分店。屈臣氏表示，留意到香港整體零售業正受各種不穩定因素影響，對同業結業深感惋惜。為配合業務發展，屈臣氏將繼續招聘計劃，希望為受結業影響的同業提供就業機會。 

屈臣氏指出，今年已開設及改善超過30間分店，並一直於各區門市招聘不同職位；預計明年將增設更多新店，期望更多健康顧問及零售人才加入屈臣氏團隊。有興趣之申請人可將履歷表電郵至wtcstorehr@aswatson.com、致電招募熱線3697 7613或WhatsApp 6316 9230查詢。

屈臣氏續稱，新設的HealthQ健康解碼站已於4間分店提供服務，明年將計劃擴展至近20間分店，為顧客提供各類型健康測試、疫苗接種及免費健康評估等。

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