保利文化與美高梅聯合塑造的保利美高梅博物館，將於今年11月初在澳門美高梅開館。該博物館首展將與近20間國家博物館及頂尖文化藝術機構合作，展出全國珍貴文物館藏以及國內外著名現當代藝術珍品。
保利美高梅博物館為大中華區首座建造於酒店內合國際規模的博物館，按照國家一級文物展陳標準建造，為展品提供精準的環境控制，可滿足各國文物展出要求。外觀設計呈現中國傳統非遺工藝，展廳廊柱採用景泰藍掐絲琺瑯工藝與中式鬥拱結構，並結合「一帶一路」沿線主要國家的文物與藝術元素。
策展手法方面，博物館通過藻井軌道頂結構、可移動LED屏和活動展板構建模組化、高度靈活性的可變展覽佈局。另有保利專利OLED屏互動文物展櫃與定向音響系統等配置，能夠滿足不同展覽的需求。該館將由包括澳門本地精英在內的專業團隊管理。
其他報道
澳門十一檔期旅客錄99.3萬人次 日均14.2萬按年增22.9%
證監：房地產基金擬引入近似公司條例保障建議獲支持 盼明年底前落實
港月底舉行金融科技周料吸3萬人參加 許正宇：將公布AI政策宣言
富士康：正在建設全球最大Nvidia GB200晶片工廠 以應付Blackwell需求
港股回吐國慶升幅 恒指收市跌2172點 成交6204億破紀錄 北水轉流入