保利美高梅博物館為大中華區首座建造於酒店內合國際規模的博物館，按照國家一級文物展陳標準建造，為展品提供精準的環境控制，可滿足各國文物展出要求。外觀設計呈現中國傳統非遺工藝，展廳廊柱採用景泰藍掐絲琺瑯工藝與中式鬥拱結構，並結合「一帶一路」沿線主要國家的文物與藝術元素。

策展手法方面，博物館通過藻井軌道頂結構、可移動LED屏和活動展板構建模組化、高度靈活性的可變展覽佈局。另有保利專利OLED屏互動文物展櫃與定向音響系統等配置，能夠滿足不同展覽的需求。該館將由包括澳門本地精英在內的專業團隊管理。

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