座談會上，羅志恒、周其仁、黃瑜、張明、張水利、游瑋、周勇、左丁等先後發言。大家認為，面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟運行總體平穩、穩中有進。近期出台一攬子增量政策，市場預期明顯改善。大家還就推動經濟持續回升向好提出意見建議。在認真聽取專家企業家發言後，李強說，中共總書記習近平早前在中央政治局會議上發表的重要講話，為做好今後一個時期經濟工作提供了重要遵循。

他又說，需要跟蹤評估政策傳導效果，該優化的優化、該加力的加力。同時，結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措，根據經濟形勢變化適時推出。要切實做好助企紓困工作，堅決治理亂罰款、亂檢查、亂查封等問題。

其他報道

中銀香港：截至9月底南下内地客戶升四成

保利美高梅博物館11月初正式開館

華潤堂港全線分店11月結業 屈臣氏擬提供就業機會

豐德麗料全年虧損擴大至最多5.2億元

榮利營造暗盤收跌逾兩成 每手帳面蝕800元

澳門十一檔期旅客錄99.3萬人次 日均14.2萬按年增22.9%

融創中國上月賣樓跌85%

標普調低新地展望前景至「負面」

中國國慶假期消費行業日均銷售收入增25% 新能源車升45%

證監：房地產基金擬引入近似公司條例保障建議獲支持 盼明年底前落實

網傳寧波有人因炒股在商場墜樓 內媒稱消息不實

長江生命鎮痛藥公司在美上市 另物色1000萬美元融資助開發

阿布扎比投資辦公室委任匯豐中東為拓展亞洲市場首選銀行伙伴

百達資產管理 持建行增2000萬股

港月底舉行金融科技周料吸3萬人參加 許正宇：將公布AI政策宣言

富士康：正在建設全球最大Nvidia GB200晶片工廠 以應付Blackwell需求

百度：羅戎不再擔任CFO 何俊傑接任

全日沽空金額增63% 盈富沽空增2.8倍 兩周最多