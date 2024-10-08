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李強：加快實施已出台政策 完成全年經濟目標

央視新聞報道，中共中央政治局常委、國務院總理李強今天下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調，各方面要深入貫徹黨中央決策部署，努力完成全年經濟社會發展目標任務。抓緊落實好一攬子增量政策，對已出台的政策加快實施、確保早落地早見效，對正在研究的政策盡快拿出具體方案。

座談會上，羅志恒、周其仁、黃瑜、張明、張水利、游瑋、周勇、左丁等先後發言。大家認為，面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟運行總體平穩、穩中有進。近期出台一攬子增量政策，市場預期明顯改善。大家還就推動經濟持續回升向好提出意見建議。在認真聽取專家企業家發言後，李強說，中共總書記習近平早前在中央政治局會議上發表的重要講話，為做好今後一個時期經濟工作提供了重要遵循。

他又說，需要跟蹤評估政策傳導效果，該優化的優化、該加力的加力。同時，結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措，根據經濟形勢變化適時推出。要切實做好助企紓困工作，堅決治理亂罰款、亂檢查、亂查封等問題。

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