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美股三大指數向上 道指漲126點 中國金龍指數跌6.9%

美國本周稍後出爐通脹數據，市場憧憬美聯儲未來再度減息，美股三大指數向上。道瓊斯工業平均指數收漲126點或0.31%，收報42080點。標普500指數收漲55點或0.97%，報5751點。納斯達克綜合指數收漲259點或1.45%，報18182點。

納斯達克中國金龍指數創近兩年最大跌幅，市場對發改委周二發布會未出台大規模刺激措施感失望。指數收跌6.86%，報7544點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報225.77元，升1.84%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報164.38元，升0.85%，亞馬遜(美：AMZN)收市報182.72元，升1.06%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報592.89元，升1.38%，英偉達(美：NVDA)收市報132.89元，升4.04%，微軟(美：MSFT)收市報414.71元，升1.26%，Tesla (美：TSLA)收市報244.5元，升1.52%。

歐洲股市方面，歐洲STOXX 600指數收跌0.55%，報516點。德國DAX指數收跌0.2%，報19066點；法國CAC 40指數跌0.73%，報7521點；英國富時100指數收跌1.37%，報8190點。

 