美國本周稍後出爐通脹數據，市場憧憬美聯儲未來再度減息，美股三大指數向上。道瓊斯工業平均指數收漲126點或0.31%，收報42080點。標普500指數收漲55點或0.97%，報5751點。納斯達克綜合指數收漲259點或1.45%，報18182點。