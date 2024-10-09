恒指昨日暴跌，美股高收，港股今早顯著反彈。恒指高開363點或1.74%，報21290點，大市成交金額36億元；國指今早高開132點或1.77%，報7616點。恒生科技指數開市報4819點，升2.64%。
大型科技股向上，阿里巴巴（9988）升2.58%，報107.2元；騰訊（0700）升2.37%，報449元；美團（3690）升5.11%，報189.4元；小米（1810）升1.05%，報23.95元；百度（9888）開市報101.8元，升1.7%； 快手（1024）開市報53.55元，升1.61%；嗶哩嗶哩（9626）開市報178.8元，升2.76%；網易（9999）開市報147.6元，升4.68%；京東（9618）開市報170.4元，升4.54%。
港交所（0388）開市報348元，升2.11%。中資券商股回勇，中金（3908）開市報16.8元，升4.09%；光大證券（6178）開市報9.56元，升3.46%；招商證券（6099）開市報17.06元，升3.65%；廣發証券（1776）開市報12.52元，升1.13%。
半導體股亦走高，龍頭股中芯國際（0981）開市報28.45元，升4.6%；華虹半導體（1347）開市報26元，升4%；晶門半導體（2878）開市報0.63元，升1.61%。
原油價格大幅下跌，三桶油齊瀉。中石化（0386）跌0.8%，報4.94元；中石油（0857）跌1.57%，報6.26元；中海油（0883）跌1.82%，報19.98元。
現貨黃金向下，部分黃金股普遍下跌。招金礦業（1818）開市報13.3元，跌2.21%；中國黃金國際（2099）開市報32.4元，跌0.61%。
榮利營造（9639）今日於主板上市，開市報0.5元，較招股價
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