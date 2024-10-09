港股半日高開低走，高開363點或1.74%，開報21290，升幅隨即收窄。雖然一度發力升490點，但在A股跌幅擴大，港股走勢回軟，曾瀉736點，半日收跌291點或1.39%，收報20635點，大市成交金額2418億元；國指跌110點或1.47%，報7373點。恒生科技指數收報4655點，跌0.86%。