港股半日高開低走，高開363點或1.74%，開報21290，升幅隨即收窄。雖然一度發力升490點，但在A股跌幅擴大，港股走勢回軟，曾瀉736點，半日收跌291點或1.39%，收報20635點，大市成交金額2418億元；國指跌110點或1.47%，報7373點。恒生科技指數收報4655點，跌0.86%。
大型科技股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1.91%，收報102.5元；騰訊（0700）跌0.14%，收報438元；小米（1810）跌0.63%，收報23.55元；百度 （9888）跌1.85%，收報98.25元；京東（9618）跌0.67%，收報161.9元；網易（9999）跌1.42%，收報139元；快手（1024）跌3.42%，報50.9元。
美團（3690）逆市升2.5%，收報184.7元，為表現最好藍籌；中信股份（0267）插7.9%，為半日表現最差藍籌。
今早回勇的中資券商股，半日亦倒頭向下。中金（3908）收報15.32元，跌5.08%；中信証券（6030）收報22.75元，跌3.4%；光大證券（6178）收報8.5元，跌8.01%；招商證券（6099）收報15.56元，跌5.47%；廣發証券（1776）收報11.22元，跌9.37%。
昨日暴跌32%的中梁控股（2772）繼續領跌內房股，半日收報0.171元，跌13.2%。潤地（1109）跌5.01%，收報24.65元；中海外（0688）跌5.19%，收報14.24元；龍光地產（3380）收報0.95元，跌4.04%；時代中國（1233）收報0.455元，跌14.15%；奧園（3883）收報0.395元，跌4.82%；富力（2777）收報1.81元，升11.04%；旭輝（0884）收報0.415元，跌4.6%；保利置業（0119）收報1.66元，跌6.21%；合景泰富（1813）收報0.53元，跌10.17%。
原油價格大幅下跌，三桶油齊瀉。中石化（0386）跌3.82%，收報4.79元；中石油（0857）跌3.46%，收報6.14元；中海油（0883）跌4.37%，收報19.46元。
金價回軟，黃金股回落。紫金礦業（2899）收報16.6元，跌3.38%；招金礦業（1818）收報13.16元，跌3.24%；中國黃金國際（2099）收報31.1元，跌4.6%；靈寶黃金（3330）收報2.83元，跌1.39%。
榮利營造（9639）今日於主板上市，半日收報0.61元，較招股價低16.44%。
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