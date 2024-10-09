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調查：港三成消費者上季收入升趨樂觀 擬申請按揭貸款人數增

信貸資料服務機構環聯（美：TRU）調查顯示，香港消費者對財務前景持樂觀展望，有35%受訪者表示家庭收入在過去3個月有所增加，較去年大幅上升7個百分點，當中以18歲至26歲的「Z世代」最為樂觀。

環聯2024年第三季消費者脈搏調查顯示，在2024年第三季，42%受訪者預期未來12個月的收入會增加，按年上升7個百分點。相反，預期來年收入會下跌的消費者則僅為15%，較去年同期下跌3個百分點。

約55%受訪Z世代表示收入有所增加，對比去年第三季度的45%為高。同時，表示過去三個月收入僅維持平穩的Z世代消費者，從去年同季的41%大幅下跌至30%。這些數據均反映年輕消費者的財務流動性有所改善。

調查亦探討了受訪者對未來六個月家庭財務狀況的主要憂慮。結果顯示，日常用品的通脹為消費者的首要憂慮，60%將其列爲未來六個月影響家庭財務狀況的三大憂慮之一，其次為可能出現的經濟衰退和擔心有機會失業。事實上，44%受訪者認為香港目前正經歷經濟衰退，較上季增加5個百分點。

在更擔憂經濟衰退和通脹的情況下，39%受訪者表示加強了應急資金儲備；23%亦於過去三個月增加了退休金儲蓄，反映消費者面對經濟前景不明朗時均以個人財務穩健為首要考量。這些消費者可受惠於2024年第三季時的較高利率環境，特別是定期存款，因為相關利息收入並不受最近的利率下調影響。

另一方面，消費者亦進一步控制開支，40%表示計劃減少外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出。相關趨勢亦已反映在今年中秋節本港餐飲業生意下跌10%。

在2024年第三季，消費者的信貸需求有所提高。38%表示未來12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資，較去年同期的35%為高。當中，45%有意申請新信用卡，近四分之一（23%）計劃提升現有信用卡額度。超過三分之一（34%）對新增私人貸款感興趣，而18%希望為現有私人貸款進行再融資。

縱觀各年齡層，Z世代消費者對新信貸的需求最為強勁，近半（48%）表示未來12個月計劃申請新信貸或為現有信貸進行再融資，高於去年的43%；41%的27至42歲千禧世代、38%的43至58歲X世代和13%的59歲或以上嬰兒潮世代消費者，亦表示有同樣計劃。鑒於利率下調通常會帶動信貸需求，隨著9月份利率調整，信貸活動有望進一步增加。

對比去年同期，新增按揭貸款的需求在2024年第三季顯著增長。未來12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資的香港消費者中，20%計劃申請新的按揭貸款，較去年同期的14%和2024年第二季的13%有所上升。按揭貸款需求增長可能受惠於金管局於今年2月推出的物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施，為房地產市場帶來一個積極訊號。

環聯2024年第三季消費者脈搏調查於2024年7月16日至29日期間，訪問了860名18歲或以上的香港消費者。

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