環聯2024年第三季消費者脈搏調查顯示，在2024年第三 季，42%受訪者預期未來12個月的收入會增加，按年上升7個百 分點。相反，預期來年收入會下跌的消費者則僅為15%， 較去年同期下跌3個百分點。

約55%受訪Z世代表示收入 有所增加，對比去年第三季度的45%為高。同時， 表示過去三個月收入僅維持平穩的Z世代消費者，從去年同季的41 %大幅下跌至30%。 這些數據均反映年輕消費者的財務流動性有所改善。

調查亦探討了受訪者對未來六個月家庭財務狀況的主要憂慮 。結果顯示，日常用品的通脹為消費者的首要憂慮，60%將其列爲 未來六個月影響家庭財務狀況的三大憂慮之一， 其次為可能出現的經濟衰退和擔心有機會失業。事實上，44%受訪者認為香港目前正經歷經濟衰退，較上季增加 5個百分點。

在更擔憂經濟衰退和通脹的情況下，39%受訪者表示加強了應急資 金儲備；23%亦於過去三個月增加了退休金儲蓄， 反映消費者面對經濟前景不明朗時均以個人財務穩健為首要考量。 這些消費者可受惠於2024年第三季時的較高利率環境， 特別是定期存款，因為相關利息收入並不受最近的利率下調影響。

另一方面，消費者亦進一步控制開支，40%表示計劃減少外出用餐 、旅遊和娛樂等非必要支出。 相關趨勢亦已反映在今年中秋節本港餐飲業生意下跌10%。

在2024年第三季，消費者的信貸需求有所提高。38%表示未來 12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資，較去年同期的3 5%為高。當中，45%有意申請新信用卡，近四分之一（23%） 計劃提升現有信用卡額度。超過三分之一（34%） 對新增私人貸款感興趣，而18%希望為現有私人貸款進行再融資。

縱觀各年齡層，Z世代消費者對新信貸的需求最為強勁，近半（48 %）表示未來12個月計劃申請新信貸或為現有信貸進行再融資， 高於去年的43%；41%的27至42 歲千禧世代、38%的43至58歲X世代和13%的59歲或以上嬰兒潮 世代消費者，亦表示有同樣計劃。鑒於利率下調通常會帶動信貸需求， 隨著9月份利率調整，信貸活動有望進一步增加。

對比去年同期，新增按揭貸款的需求在2024年第三季顯著增長。 未來12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資的香港消費者 中，20%計劃申請新的按揭貸款， 較去年同期的14%和2024年第二季的13%有所上升。 按揭貸款需求增長可能受惠於金管局於今年2月推出的物業按揭貸款 逆周期宏觀審慎監管措施，為房地產市場帶來一個積極訊號。

環聯2024年第三季消費者脈搏調查於2024年7月16日至2 9日期間，訪問了860名18歲或以上的香港消費者。

其他報道

【有片：埋身擊】若考慮買入非美貨幣沽美元 宜待美匯指數回落才入場

醫渡科技擬回購1.06億股份

港股半日跌291點 大市成交額2418億元 美團逆市漲2.5% 新股榮利營造挫16%

HK Express伙Klook推專屬網站 今午推限量日本旅遊產品半價優惠碼

滬指半日插水5% 深證成指瀉逾6%

港元拆息全線向下 一個月HIBOR跌19.03點子

A股跌幅擴大 港股一度插逾700點

俄鋁擬斥最多12億回購公司股份

百度擬在中國境外推出自動駕駛出租車服務

財經花生丨做匯豐貴客 可與梁朝偉暢飲

中國住建部、金監總局開保交樓視頻會議 強調擴大「白名單」覆蓋範圍

昇能折讓19.6%配股 籌3120萬元

美國司法部考慮建議Google出售部分業務 以減輕網

絡搜索市場壟斷

滬深三大股指低開 滬指跌1.79%

恒指重上21000點 高開363點 中資券商股回勇 三桶油逆市走低

恒指昨暴瀉2172點 港股ADR指數升134點