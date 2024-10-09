摩根士丹利發表報告，指中國主要內房在十一國慶黃金周（10月1日至7日）錄得較預期為佳的物業銷售額，平均按年增長39%，相當於9月份銷售額的86%，以及相當於2023年10月份的60%銷售額。該行預期在未來數週強勁勢頭將持續，但銷售的持續性仍將是支持板塊表現的關鍵。
大摩指，在黃金周其追蹤的主要內房錄得強勁的銷售，顯示很有可能錄得中雙位數按月升幅，以及按年跌幅將大幅收窄，且在國企內房更可能具潛在升幅。在一眾內房中，華潤置地（1109）、綠城（3900）、中海外（0688）、建發（1908）及越秀地產（0123）的銷售表現最強勁，認為是由於這些公司的土儲質素較佳，以及在一線及強二線城市有較多新的可售資源。
同時，大摩預期強調勁勢頭短期內可支能持續，因中央政治局近期史無前例的為樓市「止跌回穩」基調，將成為未來數周樓市銷售的支持，而且根據該行的渠道調查，亦顯示住宅市場景氣回升的一些正面訊號，包括銷售中心和地產代理公司的到訪量強勁；在多個高線城市中，賣樓人士將其叫價提高；部分發展商亦降低了折扣。
不過該行指，仍然認為協調政策的實施和宏觀經濟的復甦是銷售及樓價持續改善的關鍵，故仍需觀察。
大摩建議投資者持有雙重受益於樓市及消費的內房及相關股份，包括華潤置地、華潤萬象（1209），以應對近期潛在的衝高回落情況。而具防守性的內房如中海外、綠城、越秀，由於第四季銷售強勁，亦可能跑出。
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