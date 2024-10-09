moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

人行財政部聯合工作組召開首次會議 肯定在央行國債買賣方面緊密合作

據中國人民銀行公佈，人行與財政部聯合工作組近日召開首次正式會議。

人行指，為貫徹黨的二十屆三中全會精神，落實中央金融工作會議「豐富貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣」的要求，人行、財政部建立聯合工作組，並於近日召開工作組首次正式會議。

人行黨委委員、副行長宣昌能，財政部黨組成員、副部長廖岷出席會議並講話。會議充分肯定了前期雙方在央行國債買賣方面的緊密合作，確立了工作組運行機制，並就債券市場運行情況等議題互換了意見。雙方一致認為央行國債買賣是豐富貨幣政策工具箱、加強流動性管理的重要手段。

下一步，要統籌發展和安全，繼續加強政策協同，不斷優化相關制度安排，在規範中維護債券市場平穩發展，為央行國債買賣操作提供適宜的市場環境。人行、財政部相關司局負責同志參加會議。

 

其他報道

中國財政部本周六舉行記者會 介紹加大財政政策逆周期調節力度詳情

大摩：內房股黃金周平均賣樓升39% 潤地綠城中海外表現尤佳

調查：港三成消費者上季收入升趨樂觀 擬申請按揭貸款人數增

【有片：埋身擊】若考慮買入非美貨幣沽美元 宜待美匯指數回落才入場

醫渡科技擬回購1.06億股份

港股半日跌291點 大市成交額2418億元 美團逆市漲2.5% 新股榮利營造挫16%

HK Express伙Klook推專屬網站 今午推限量日本旅遊產品半價優惠碼

滬指半日插水5% 深證成指瀉逾6%

港元拆息全線向下 一個月HIBOR跌19.03點子

A股跌幅擴大 港股一度插逾700點

俄鋁擬斥最多12億回購公司股份

百度擬在中國境外推出自動駕駛出租車服務

財經花生丨做匯豐貴客 可與梁朝偉暢飲

中國住建部、金監總局開保交樓視頻會議 強調擴大「白名單」覆蓋範圍

昇能折讓19.6%配股 籌3120萬元

美國司法部考慮建議Google出售部分業務 以減輕網

絡搜索市場壟斷

滬深三大股指低開 滬指跌1.79%

恒指重上21000點　高開363點　中資券商股回勇 三桶油逆市走低

恒指昨暴瀉2172點 港股ADR指數升134點

紫金礦業計劃斥78億元購加納Akyem金礦項目