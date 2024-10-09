據中國人民銀行公佈，人行與財政部聯合工作組近日召開首次正式會議。
人行指，為貫徹黨的二十屆三中全會精神，落實中央金融工作會議「豐富貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣」的要求，人行、財政部建立聯合工作組，並於近日召開工作組首次正式會議。
人行黨委委員、副行長宣昌能，財政部黨組成員、副部長廖岷出席會議並講話。會議充分肯定了前期雙方在央行國債買賣方面的緊密合作，確立了工作組運行機制，並就債券市場運行情況等議題互換了意見。雙方一致認為央行國債買賣是豐富貨幣政策工具箱、加強流動性管理的重要手段。
下一步，要統籌發展和安全，繼續加強政策協同，不斷優化相關制度安排，在規範中維護債券市場平穩發展，為央行國債買賣操作提供適宜的市場環境。人行、財政部相關司局負責同志參加會議。
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