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馬斯克：若特朗普輸給賀錦麗 我就「玩完」

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克接受接受美國保守派媒體人卡爾森訪問時表示，為支持特朗普，他已「傾盡所有」（all in）。如果特朗普最終輸給賀錦麗，他就「玩完」。除了有機會被關進監獄外，社交平台 X 還可能破產。

卡爾森在對話開始時向馬斯克笑言，如果特朗普未能成功當選，馬斯克可能會「完蛋」。馬斯克亦大笑回應：「如果他輸了，我就完蛋了。」他又反問卡爾森：「你覺得我會坐多久的牢？我還能見到我的孩子嗎？我不知道。」

卡爾森指出，如果特朗普輸了，馬斯克難以假裝從未支持過他。馬斯克則指，為了支持特朗普，他已傾盡所有，萬一特朗普落敗，也許會有人向他復仇。

此前，馬斯克曾在社交平台X發布帖文，質疑為何沒有人「試圖暗殺拜登/賀錦麗」，該言論引起網民熱議。馬斯克回應稱，「我只是開玩笑，沒有人會試圖殺了賀錦麗，因為這毫無意義…… 他們只會再擺上一個傀儡。」他又指，有人將他的言論解讀為號召大家去暗殺她（賀錦麗），但他認為沒有人會嘗試，因為沒有人會去刺殺一個傀儡。

 

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