瑞銀認為，昨日發改委言論重申內地積極達到今年GDP增長目標和對社會的新支持，顯示當局仍有大量的財政刺激支持在計劃中。瑞銀認為，當局未有公布財政政策細節，並不意味沒有重大政策支持，亦不認為當局想減少近期股市上升動力或降低市場的高期望值。

瑞銀對中國股票持中性看法，認為相對追逐指數增長，投資者應該更具選擇性，建議投資者對中國市場使用杠鈴策略，配置傾斜向利好經濟增長行業，同時保持一定的防禦性持倉。

未對中國股票進行配置的投資者，瑞銀認為可以考慮利用低點增加對精選互聯網和消費行業公司的持倉。配置超過基準的投資者，可以考慮出現任何廣泛升幅時減少總體持倉，或轉向該行偏好的中國行業。對於防禦性持倉，瑞銀繼續看好金融、公用事業、能源和電信領域的高收益企業，尤其是受益於資本管理改革的國有企業。

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