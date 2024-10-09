財庫局局長許正宇與彭博有限合夥企業及彭博慈善基金會創始人布隆伯格今年4月在紐約會面促成今次策略性合作，雙方討論集中將香港發展成全球家族辦公室及慈善活動樞紐的政策措施，以及雙方如何合作以進一步推動相關工作。

財庫局與彭博合作的4個範疇包括家族辦公室生態圈建設、行業知識分享、資訊科技支持以及慈善倡議，財庫局將聯同投資推廣署和香港財富傳承學院，與彭博合作推行多個不同項目，促進香港的家族辦公室生態圈蓬勃發展。

許正宇表示，很高興與彭博合作，鞏固香港長久以來作為國際金融中心的優勢，展示香港對進一步加強財富管理和慈善捐獻發展和創新的決心，期待與彭博緊密合作，構建一個讓家族辦公室和慈善活動蓬勃發展的環境。

彭博亞太區總裁李冰表示，香港是全球最具吸引力的家族辦公室落戶地點之一，同時擁有獨特的專業知識、監管環境和具深度的金融市場。香港政府目標明確，要把香港發展成為世界級的家族辦公室樞紐，而「香港家辦匯」致力提供在成功路上所需的工具和支援。

彭博將於明年3月在港推出一個聚焦財富管理的全新高峰論壇，與財庫局的年度活動「裕澤香江」高峰論壇發揮協同效應，其他「香港家辦匯」的活動亦將於今年底前陸續啓動。

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