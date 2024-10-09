同為基金種類，過去12個月個別股票基金最高回報率可達35.4%，最低則為10.5%，最高個別混合資產基金回報為25.7%，最低則為1.8%。自2000年12月強積金制度實施以來，股票基金平均年率化淨回報為4.4%，混合資產基金為4.2%，債券基金為2%。

俗稱為「懶人基金」的預設投資策略（DIS），旗下核心累積基金在過去12個月的平均淨回報為20.4%，65歲後基金回報為11.8%，兩者分別佔強積金總資產8%和2%。

積金局提醒計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員應根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素作出合適的投資規劃。計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。

另外，個別基金種類的平均投資回報只是一個概括的統計數字只宜作為宏觀的參考。當計劃成員定期審視其強積金投資組合時應參考受託人每年向計劃成員發出的強積金周年權益報表。

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