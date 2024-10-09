摩根士丹利發表報告，預計騰訊（0700）今年第三季度收入和非國際財務報告準則（Non-IFRS）營運利潤將按年增長7%和16%，經調整純利按年增25%。大摩上調騰訊目標價18.8%至570元，重申「買入」評級，維持是該行首選股。
報告指，騰訊遊戲增長勢頭持續，預計第三季度收入按年增12.5%。在宏觀環境疲弱之下，季度廣告及金融科技及企業服務(FBS)增長温和，預計分別按年增加15%和2.5%。廣告業務方面，預計人工智能廣告技術升級、視頻賬戶(VA)廣告變現，可抵消不利影響。至於FBS業務，雖然消費疲軟繼續對商業支付造成壓力，但預計微信支付最近淘寶/天貓的變現整合和電子商務生態系統將受益。
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