港股連跌兩個交易日，恒指今早高開後，升勢顯著收窄，在A股跌幅擴大下，港股亦一度大跌736點。今午國新辦預告周六舉行發布會，市場憧憬政策預期，恒指午後一度拉升，惟升勢無以為繼，之後再度轉跌，收市跌289點或1.38%，報20637點，失守21000點大關。大市成交金額4270億元，較上日減少31.18%；國指跌118點或1.58%，報7365點。恒生科技指數收報4640點，跌1.17%。
大型科技股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.53%，收報102.9元；騰訊（0700）跌1%，收報434.2元；小米（1810）跌1.69%，收報23.3元；百度 （9888）跌0.95%，收報99.15元；網易（9999）收報138.4元，跌1.84%；快手（1024）收報50.9元，跌3.42%；京東（9618）收報161.6元，跌0.86%。美團（3690）逆市向上，升2.33%，收報184.4元。
港交所（0388）今日再度疲軟，收報322元，跌5.52%，兩日累跌18%。
中資券商股全日表現弱勢。中金（3908）收報14.46元，跌10.41%；中信証券（6030）收報9.04元，跌8.5%，為表現最差藍籌；光大證券（6178）收報7.96元，跌13.85%；招商證券（6099）收報14.64元，跌11.06%；廣發証券（1776）收報11.32元，跌8.56%。
部分內房股亦難逃跌勢。潤地（1109）跌2.7%，收報25.25元；中海外（0688）跌4.13%，收報14.4元。合景泰富（1813）收報0.495元，跌16.1%；寶龍地產（1238）收報0.56元，跌11.11%；龍光地產（3380）收報0.94元，跌5.05%；萬科（2202）收報6.85元，跌8.54%；融創（1918）收報2.25元，跌3.85%；禹洲（1628）收報0.144元，跌3.36%；招商局置地（0978）收報0.3元，跌11.76%；佳兆業（1638）收報0.29元，跌9.38%。
長建（1038）逆市升2.53%，收報52.7元，成為表現最好藍籌。
榮利營造（9639）今日於主板上市，收報0.62元，較招股價低15.07%。
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