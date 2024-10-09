港股連跌兩個交易日，恒指今早高開後，升勢顯著收窄，在A股跌幅擴大下，港股亦一度大跌736點。今午國新辦預告周六舉行發布會，市場憧憬政策預期，恒指午後一度拉升，惟升勢無以為繼，之後再度轉跌，收市跌289點或1.38%，報20637點，失守21000點大關。大市成交金額4270億元，較上日減少31.18%；國指跌118點或1.58%，報7365點。恒生科技指數收報4640點，跌1.17%。