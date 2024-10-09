A股早前連日大漲，內媒揭逾100家A股上市公司披露減持進展或減持計劃。中國恒大（3333）前首席經濟學家、「澤平宏觀」創辦人任澤平在微博發文稱，建議規範上市公司減持，不分紅、破發、破淨、財務粉飾的上市公司嚴禁減持，直到把公司經營好、為股東創造價值為止。
對於清倉式減持的上市公司，任澤平建議要嚴格審查財務規範和經營健康狀況，避免造假上市圈錢割韭菜。一定要提高上市公司質量，改變融資市，變成投資者，從長期讓投資人有賺錢效應，如此股市繁榮可期。
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