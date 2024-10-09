對於清倉式減持的上市公司，任澤平建議要嚴格審查財務規範和經營健康狀況，避免造假上市圈錢割韭菜。一定要提高上市公司質量，改變融資市，變成投資者，從長期讓投資人有賺錢效應，如此股市繁榮可期。

其他報道

台積電9月收入按年升39.6% 第三季收入勝預期

​財庫局與彭博合推「香港家辦匯」吸環球家族辦公室來港

瑞銀：對中國股市看法中性 月中至月底公布具體政策前續雙向波動

財政部周六開記招 未能逆轉A股跌勢 滬指跌6.6% 兩市成交額2.4萬億人幣

馬斯克：若特朗普輸給賀錦麗 我就「玩完」

人行財政部聯合工作組召開首次會議 肯定在央行國債買賣方面緊密合作

中國財政部本周六舉行記者會 介紹加大財政政策逆周期調節力度詳情

大摩：內房股黃金周平均賣樓升39% 潤地綠城中海外表現尤佳

調查：港三成消費者上季收入升趨樂觀 擬申請按揭貸款人數增

【有片：埋身擊】若考慮買入非美貨幣沽美元 宜待美匯指數回落才入場

醫渡科技擬回購1.06億股份

港股半日跌291點 大市成交額2418億元 美團逆市漲2.5% 新股榮利營造挫16%

HK Express伙Klook推專屬網站 今午推限量日本旅遊產品半價優惠碼

滬指半日插水5% 深證成指瀉逾6%

港元拆息全線向下 一個月HIBOR跌19.03點子

A股跌幅擴大 港股一度插逾700點

俄鋁擬斥最多12億回購公司股份

百度擬在中國境外推出自動駕駛出租車服務

財經花生丨做匯豐貴客 可與梁朝偉暢飲

中國住建部、金監總局開保交樓視頻會議 強調擴大「白名單」覆蓋範圍

昇能折讓19.6%配股 籌3120萬元

美國司法部考慮建議Google出售部分業務 以減輕網絡搜索市場壟斷

滬深三大股指低開 滬指跌1.79%

恒指重上21000點 高開363點 中資券商股回勇 三桶油逆市走低

恒指昨暴瀉2172點 港股ADR指數升134點

紫金礦業計劃斥78億元購加納Akyem金礦項目