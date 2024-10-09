港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表高頻度經濟預測，指出受市民消費模式改變及境外消費急升影響，令私人消費開支縮減及服務輸入增加，估計本港第三季GDP增速較次季放緩。

港大預期今年第四季實質GDP上升2.4%。就業市場持續緊張，失業率在今年第四季預計維持在3.0%水平。訪港旅客人數持續上升，今年8月份旅客人數按年上升9.2%，帶動旅遊業相關的香港服務出口。雖然美國聯儲局已啓動減息周期，結束自2022年3月以來11次的加息，但中東局勢持續升溫，為香港的外部需求帶來很大的不確定性，將局限了今年第四季外貿的上升動力。

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